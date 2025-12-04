Talas'ta Kültür ve Sanata Yeni Dokunuşlar: Osmanlı Kültür Sokağı İncelemesi

Başkan Mustafa Yalçın, Osmanlı Kültür Sokağı'ndaki Klasik Sanatlar Akademisi, Kağıt Atölyesi ve Musiki Cemiyetini gezerek yeni projeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:20
Talas'ta Kültür ve Sanata Yeni Dokunuşlar: Osmanlı Kültür Sokağı İncelemesi

Talas'ta kültür ve sanat merkezi: Osmanlı Kültür Sokağı

Mustafa Yalçın, Talas’ın kültür ve sanat çalışmalarının merkezi haline gelen Osmanlı Kültür Sokağında incelemelerde bulundu. Ziyarete küratör Ahmet Taner Özer, başkan yardımcısı ve birim müdürleri de eşlik etti.

Ziyarette ziyaret edilen birimler

Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanındeki ziyaret kapsamında Klasik Sanatlar Akademisi, Kağıt Atölyesi ve Musiki Cemiyeti gezilerek sürdürülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alındı. Geleneksel sanatların yaşatıldığı atölyelerdeki üretim süreci, kursiyer faaliyetleri, eğitim içerikleri ve sanatçıların yürüttüğü projeler yerinde incelendi.

Değerlendirmeler ve hedefler

Merkezlerde yapılan incelemelerde, Talas’ın kültürel mirasını geleceğe taşıma hedefiyle hem sanatsal gelişimi destekleyecek hem de sosyal katılımı artıracak yeni projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Ziyaret boyunca atölye ve eğitim programlarının toplum üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı.

Başkanın açıklaması

Mustafa Yalçın gezinin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Küratör Ahmet Taner Özer, başkan yardımcımız ve birim müdürlerimizle birlikte Osmanlı Kültür Sokağımızda bulunan Klasik Sanatlar Akademisi, Kağıt Atölyesi ve Musiki Cemiyetini gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık, yeni projeleri değerlendirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Talas'ın kültürel çekim merkezi olma süreci

Osmanlı Kültür Sokağı, bünyesinde barındırdığı müzeler, sanat akademileri ve atölyelerle Talas’ın kültürel kimliğini güçlendiriyor. Geleneksel sanatların yaşatılması, gençlerin üretime katılması ve ilçenin sosyal yaşamının zenginleşmesi açısından bu merkezlerin önemi öne çıkıyor. Başkan Yalçın’ın incelemeleri, Talas Belediyesinin kültür ve sanata verdiği önemin yeni projelerle daha da artacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

