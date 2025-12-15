DOLAR
Talas’ta Üç Aylar Karşılama Programı — Regaip Kandili'nde Necip Karakaya

Talas Belediyesi, Regaip Kandili’nde düzenlenen geleneksel üç aylar karşılama programında Necip Karakaya’yı ağırlayacak. 18 Aralık 2025, 20.00, Erciyes Kültür Merkezi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:38
Talas’ta Üç Aylar Karşılama Programı — Regaip Kandili'nde Necip Karakaya

Talas’ta Üç Aylar Karşılama Programı

Talas Belediyesi, rahmet, bereket ve arınma mevsimi olarak kabul edilen mübarek üç ayların başlangıcını anlamlı bir programla karşılıyor. Geleneksel hale getirilen üç aylar karşılama programı, Regaip Kandilinin manevi iklimiyle birlikte Talaslıları aynı duyguda buluşturacak.

Etkinlikte Necip Karakaya sahne alacak

Programda, maneviyatın ve gönül ikliminin ön plana çıkacağı bir gece hazırlanıyor. Sevilen sanatçı Necip Karakaya, naatlar, ilahiler ve ezgilerle katılımcılara duygu dolu anlar yaşatacak. Sunulacak eserler, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek.

Başkan Yalçın’dan davet

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç ayların toplumsal dayanışmayı ve manevi hassasiyetleri güçlendiren özel zamanlar olduğuna dikkat çekerek; "Bu mübarek zaman dilimlerinin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı gecede bir araya gelmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Tarih ve yer

Rahmet ve bereket ikliminin hissedileceği buluşma, 18 Aralık 2025 Perşembe akşamı saat 20.00'de Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

