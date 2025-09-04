Talat Sait Halman Çeviri Ödülü başvuruları başladı — Son tarih 3 Ekim

Talat Sait Halman Çeviri Ödülü başvuruları başladı

İKSV, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı anısına düzenlenen ödül için aday kabul ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı Talat Sait Halman anısına hazırlanan "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü" için başvurular başladı.

Vakıf açıklamasına göre, bu yıl onuncusu verilen ödülün başvuruları 3 Ekim'e kadar devam edecek.

Seçici kurul başkanlığını yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın üstleniyor. Kurulda ayrıca editör ve çevirmen Emrah İmre, Begüm Kovulmaz, öğretim üyesi ve çevirmen Lale Özcan ile Ayşe Ece yer alıyor.

Başvuru koşulları: Başvurular yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılabiliyor. Aday gösterilecek eserlerin orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiş, ISBN numarası almış olması; tür olarak öykü veya roman olması ve adayların daha önce bu ödülü kazanmamış olması gerekiyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için iksv.org adresi ziyaret edilebilir.