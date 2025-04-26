TALPA, Dünya Pilotlar Günü'nü İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Kutladı

TALPA'dan Anlamlı Etkinlik

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde önemli bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte TALPA Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy, pilotluk mesleğinin tarihine ve önemine dikkat çekti.

Tarihsel Anlam ve Bugünün Önemi

Kaptan Pilot Üreksoy, 26 Nisan 1912 tarihinin Türk pilotu Fesa Evrensev’in İstanbul semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdiği gün olarak kabul edildiğini belirtti. Üreksoy, bu tarihi günün daha önce Türkiye Pilotları Günü olarak kutlandığını, TALPA’nın girişimleriyle 2014 yılından bu yana 'Dünya Pilotlar Günü' olarak anıldığını ifade etti. Bu tarihin, dünya genelindeki pilotlar için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Pilotluk Mesleğinin Zorlukları

Üreksoy, pilotluk mesleğinin yüksek disiplin, bilgi birikimi, kararlılık ve sorumluluk gerektiren bir yaşam tarzı olduğunu aktararak, kokpitlerin insan hayatının, güvenliğin ve stratejik kararların kesişim noktası olduğuna dikkat çekti. Her kalkış ve inişin dikkat, deneyim ve ekip ruhu gerektirdiğini belirten Üreksoy, bu mesleğin kahramanlarının havacılık sisteminin emniyet bilincini oluşturduğunu vurguladı.

Uçuş Emniyeti ve Azaltılmış Mürettebat Endişesi

Son günlerde gündeme gelen uzun menzilli uçuşlarda iki kaptan pilot yerine tek kaptan pilotla operasyon yapılması önerisinin önemine de değinen Üreksoy, bu yaklaşımın mevcut sistemdeki pilotlarla ilişkisini sorguladı. Bu yılki Dünya Pilotlar Günü mesajının, kokpitteki ikinci pilotların hayati rollerini öne çıkarmayı amaçladığını kaydetti. Uçuş emniyetinin asla tasarruf kalemi olamayacağını ifade etti.

Tarihi Uçaklar ve Anma Töreni

Etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm aziz şehitler ve ebediyete intikal eden havacılar için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenden sonra katılımcılar, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi’nde sergilenen tarihi uçakları ve havacılık mirasını gezme fırsatı buldu. Ziyaret esnasında, havacılık tarihine tanıklık eden eserler katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), "26 Nisan Dünya Pilotlar Günü" dolayısıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde etkinlik düzenledi. TALPA Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy, etkinlikte konuşma yaptı.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), "26 Nisan Dünya Pilotlar Günü" dolayısıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde etkinlik düzenledi. TALPA Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy, etkinlikte konuşma yaptı.