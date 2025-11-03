Tamer Karadağlı: Devlet Tiyatroları Hatay ve Kars'ta Yeni Sahne Açıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Türkiye'deki en kaliteli tiyatroyu sunmak için çaba gösteriyoruz." dedi ve kurumun yeni hedeflerini paylaştı.

Karadağlı, Devlet Tiyatroları'nın (DT) yerleşik sahneler ve turnelerle ülkenin her köşesine hizmet veren en faal sanatsal kurum olduğuna dikkat çekerek, bu sezon sahne sayısının 59'dan 64'e çıktığını, "Önümüzdeki sene 70'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Buradan çok güzel bir haber de vereyim, çok yakın zamanda Hatay DT'yi kuruyoruz. Arkasından da Kars DT'yi kuracağız." diye ekledi.

DT'nin önceki rekorlarını geride bıraktığını söyleyen Karadağlı, kurumun daha önce hiç 2 milyon seyirciye ulaşmadığını ancak doğru program ve repertuvarla geçen sene 2 milyonu aştıklarını, bu sezon da rekoru kırdıklarını belirtti. Kendi göreve gelişindeki seyirci artışını da hatırlatarak, "İlk geldiğim yıl 1 milyon 100 bin seyirci sayısını 2 milyon 200 bine çıkarmak çok önemliydi." dedi.

Halkla İlişkiler, Fiyat Politikası ve Genç Kart

Karadağlı, tiyatroya ilginin kalıcı kılınmasının önemine vurgu yaparak halkla iç içe olmaları gerektiğini söyledi. DT'nin kar amacı gütmeyen bir kurum olduğunu belirterek, "Özel tiyatroları düşündüğümüz zaman aslında neredeyse onda bir fiyatına bu hizmeti veriyoruz." ifadesini kullandı. Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki Anadolu sahnelerinde bilet fiyatlarının daha da düşük tutulduğunu ekledi.

Gençlere yönelik uygulamalara da değinen Karadağlı, "Genç Kart kapsamında 18 yaşına gelen her gencin bir yıl boyunca tiyatrolara ücretsiz bilet alabildiğini" hatırlattı ve genç izleyiciyi kazanmanın önemini vurguladı.

Festivaller, Uluslararası Turneler ve Yeni Hedefler

DT'nin düzenlediği festival sayısına dikkat çeken Karadağlı, kurumun "7'si uluslararası, ikisi ulusal" olmak üzere festival düzenlediğini ve bu festivallerin her sene rekor kırdığını söyledi. "Bu sene Antalya rekor kırdı. Geçen seneye göre neredeyse yüz 39'luk bir artış sergiledi. Bursa aynı şekilde." dedi.

Yurt dışı faaliyetlerine de vurgu yapan Karadağlı, yurt dışından ekipleri ağırlama, onların temsillerini izleme ve DT temsillerini yurt dışında gösterme konusunda ciddi çaba harcadıklarını belirtti. DT'nin Rusya, Türki cumhuriyetler ve Avrupa'ya sık sık turne yaptığını, bu yıl için hedefleri arasında ABD ve Kanada'ya turne planlarının yer aldığını söyledi.

Genç Sahne, Üniversiteler ve Edebi Kurul

Genç tiyatroculara kapı açan projelere değinen Karadağlı, "Genç Sahne" ile ilk kez yönetmenlik yapmak isteyen ve tiyatroya gönül verenleri sürece dahil ettiklerini aktardı. Üniversitelerle iş birliğinin önemini vurgulayarak genç, sorgulayan seyirciye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

DT'ye eser sunma sürecine dair bilgi veren Karadağlı, eserlerin ve projelerin önce Edebi Kurul'dan geçmesi gerektiğini, yazarların oyunlarını göndermelerini istediklerini ve kuruldaki değerlendirme sonrası repertuvara alınabileceklerini söyledi.

Yerli-Yabancı Repertuvar, Ödüller ve Sanat Tekniği

Repertuvar dengesine dikkat çeken Karadağlı, DT'de yüzde 50 yerli, yüzde 50 yabancı oyun bulunduğunu; yerli oyun ve yazar yetiştirmenin önemini vurguladı. "Yerli hikayelerimizi alıp yurt dışına götürmenin değer taşıdığını" ifade etti.

Geçen sezonki ödül başarısını paylaşan Karadağlı, kendisinden önceki sezon 11 ödül, ardından 59 ödül alındığını ve bu yıl 109 ödülle rekor kırıldığını söyledi.

DT'nin kostüm, aksesuar ve dekor atölyelerinin büyüklüğüne dikkat çeken Karadağlı, sanat teknik bölümünün "Türkiye'de eşi benzeri olmayan işler" yaptığına, ekiplerin kalifiye olduğuna ve atölye üretiminin önemli bir bölümünün Ankara'da çok daha geniş çapta gerçekleştiğine değindi.

Sanatın toplumsal değişim aracı olduğunu vurgulayarak genç tiyatroculara çalışmanın, disiplinin ve işin hakkını vermenin önemini hatırlatan Karadağlı, tiyatronun engebeli bir yol olduğunu ama doğru pusula ve güvenle başarılı olunabileceğini söyledi.

Karadağlı ayrıca Diyarbakır DT'nin 1987'de, Van DT'nin ise 1997'de kurulduğunu anımsatarak, yerel tiyatroların şehir kültürüne katkılarına örnekler verdi ve üniversitelerle olan iş birliklerinin süreceğini belirtti.

