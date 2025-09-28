Tang Rıncien İdama Mahkum Edildi: 268 Milyon Yuan Rüşvet Suçu

Çangçun'daki davada eski bakan hakkında ağır ceza verildi

Çin'de eski Tarım ve Kırsal İşler Bakanı Tang Rıncien, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

Cilin eyaletinin Çangçun şehrinde görülen duruşmada mahkeme, Tang'ın 2007 ile 2024 yılları arasında yürüttüğü görevlerde, Gansu Eyaleti Valiliği ve Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı dahil olmak üzere çeşitli görevleri sırasında toplam 268 milyon yuan (37,57 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Mahkeme kararında Tang'ın konumunu kötüye kullanarak bazı kişi ve kuruluşlara işletme hakları, proje ihaleleri ve iş ayarlamaları ile haksız kazanç sağladığı belirtildi. Eski bakan, "rüşvet" suçundan verilen cezaya göre 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırıldı.

Çin yasalarına göre bu erteleme sürecinde sanık yeni bir suç işlememesi halinde verilen idam cezası ömür boyu hapse çevriliyor.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu (MDİK), Mayıs 2024'te Tang hakkında "parti disiplinini ve kanunları ihlal" şüphesiyle inceleme başlatmıştı.

Tang Rıncien, 2020-2024 yıllarında Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı görevini yürüttü. 63 yaşındaki eski bakan, Aralık 2024'te görevden alınmış ve partiden ihraç edilmişti.

Eski Bakan hakkında Nisan 2025'te rüşvet suçlamasıyla dava açılmış; davanın ilk duruşması ise Temmuz 2025'te görülmüştü.