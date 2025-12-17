DOLAR
Tanju Özcan: 20 Kilo Verdi, Tip 2 Diyabet Teşhisi Açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, umre dönüşü sağlık durumunu açıkladı: iki kez pankreatit geçirdi, Tip 2 diyabet teşhisi konuldu ve yaklaşık 20 kilo verdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:18
Tanju Özcan: 20 Kilo Verdi, Tip 2 Diyabet Teşhisi Açıkladı

Tanju Özcan sağlık durumunu açıkladı

Umre ziyaretinden dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, makamında gazetecilere sağlık durumu ve son dönemdeki değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kutsal topraklardaki atmosferin kendisini etkilediğini belirten Özcan, deneyimini ve sağlık sürecini paylaştı.

Umre ziyareti ve dualar

Özcan, kutsal topraklardaki atmosferin beklentisinin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Orada müthiş bir enerji var. Yaradanın gücünü görüyorsunuz... Benim umduğumdan daha farklı geldi. Daha iyi geldi bana. O yüzden Allah herkese kutsal topraklara gitmeyi nasip etsin" dedi. Ayrıca hem çalışma arkadaşları hem de Bolu için dualar ettiklerini belirtti.

Vatandaşlara daha uygun fiyatlarla hac ve umre hizmeti sunmak amacıyla Bolu yuseviyorum (BOLSEV) Vakfı aracılığıyla istişarelere başladıklarını söyleyen Özcan, "Bunu da hayata geçirebilirsek güzel olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu: Pankreatit ve Tip 2 diyabet

Son dönemdeki fiziksel değişimini değerlendiren Özcan, iki kez pankreatit (pankreas iltihabı) geçirdiğini ve bunun sonucunda Tip 2 diyabet teşhisi konulduğunu aktardı. Sağlık durumu nedeniyle gıda tüketimini azalttığını, bunun etkisiyle de yaklaşık 20 kilo verdiğini belirtti.

Özcan, kilo kaybının ardından 3-4 kilo aldığını ve uzun süre görüşmeyenlerin bu değişikliği görünce farklı olumsuz düşüncelere kapıldığını söyleyerek, "Kanser de bir hastalık ama şu anda ben kanser hastası değilim. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda benim çalışmamı engelleyecek, etkileyecek bir rahatsızlığım yok. Sadece daha dikkatli olmam gerekiyor, beslenme konusunda özellikle" dedi.

Yaşam tarzı değişikliği: Alkolü bıraktı, namaz kılmaya başladı

Rahatsızlığı nedeniyle alkolü bıraktığını ve namaz kılmaya başladığını ifade eden Özcan, bu yaşam tarzını sürdürmeyi planladığını belirtti. Siyasi duruşuyla ilgili olarak ise, "Bu şekilde de devam etmeyi planlıyorum ama onun dışında siyasi görüşümde herhangi bir değişiklik olmayacak. Biz bugüne kadar yürüdüğümüz çizgide, Türk milliyetçisi, Atatürkçü ve sosyal demokrasiyi öne çıkartan bir siyasetçi olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

