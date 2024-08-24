Tank Birlikleri 7/24 Göreve Hazır: TSK'nın Göz Bebeği

TSK'nın Tank Birlikleri Sürekli Görevde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) karada en etkin silahları arasındaki tank birlikleri, eğitimler ve tatbikatlarla 7 gün 24 saat görev yapmaya hazırlıkta. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Tank Okul Komutanlığı, subay, yedek subay ve uzman erbaşlara tank yönetimini öğretiyor.

Kurslar ve Tatbikatlar

Tank Okul Komutanlığı'nın düzenlediği temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları ile tank mürettebatı farklı seviyelerde eğitim alıyor. Kursiyerler, tank simülatörlerinde eğitim almanın yanı sıra, gerçek tanklarla arazide sürüş ve atış deneyimi kazanıyor.

Tank Eğitiminde Taktikler ve Teknikler

Tank Yüzbaşı Ali Nennioğlu, eğitimin kapsamı hakkında bilgi vererek, kursiyerlerin hem taktik hem de teknik eğitim aldıklarını ifade etti. Kursiyerler, tankın gövde ve kule eğitimi alarak, çeşitli silahların kullanımına dair bilgi sahibi oluyor.

Modern Eğitim Yöntemleri

Kursiyerlere tatbikatlar sırasında uzaktan komutalı silah sistemleri gibi modern teknoloji eğitimleri de verilmektedir. Tank Teğmen Servet Şahin, bu eğitimlerin TSK'ya katacağı değeri vurgulayarak, görevine olan bağlılığını dile getirdi.

Tank Modernizasyon Çalışmaları

Kara Kuvvetleri’nin envanterindeki tanklar, düzenli olarak modernize edilmektedir. M60T tankı, yerli ve milli teknolojiyle donatılarak, operasyonel yetenekleri artırılmıştır. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin kendi tankı Altay için eğitimler de devam etmektedir.

Tank birliklerinin sürekli olarak eğitim alarak, muharebe alanında etkin bir şekilde görev yapmaya hazır hale gelmeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü artırmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda kalıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor. Tanklarda yer alan özelliklerin yanı sıra sürekli olarak modernize edilerek üzerine eklenen yeni silah sistemleri ve modüller sayesinde ise imkan ve kabiliyetleri artırılıyor. Bu kapsamda M60A3 tankının modernize edilmesi sonucu elde edilen M60T tankı ise birçok yerli ve milli teknoloji ürünüyle donatıldı. Fotoğrafta görülen M60T, 120 milimetre tank topuna sahip ve üzerinde tankın yakın çevresini gösteren kamera sistemleri bulunuyor. Uzaktan komutalı silah sistemine sahip olan uçaksavarın da yer aldığı M60T, tank lazer uyarı sistemi (TLUS), mevziden çıkmadan 360 derece görüntü alınmasını sağlayan TEPES, dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği, tanksavar atışlarından koruyan PULAT sistemi ve reaktif zırh kaplamasını da üzerinde barındırıyor.