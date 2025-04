Tanzanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tanzanya'da 23 Nisan Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde renkli etkinliklerle kutlandı.

Etkinliğe Büyük İlgi

Tanzanya'daki Maarif Okulu Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Bekir Gezer, Tanzanya Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Tüfekçioğlu, Tanzanya Ticaret Müşaviri Ahmet Akçağlayan ve yerel sivil toplum örgütü temsilcileri ile iş adamları katıldı. Kutlama programında çocukların sahne gösterileri ve dansları büyük beğeni topladı.

Büyükelçi Gezer'in Vurguları

Büyükelçi Bekir Gezer, konuşmasına Svahili diliyle başlayarak, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nın ile bağımsızlık mücadelesi veren milletlere ilham verdiğini dile getirdi. Gezer, “Özgürlük benim karakterimdir” sözünün yalnızca Atatürk'e değil, tüm Türk milletine ait bir ilke haline geldiğini vurguladı. Ayrıca, etkinliğin çocuklara adanmış dünyadaki tek milli bayram olduğunu belirterek, öğrencilerin geleceğin mimarları olduğunu ifade etti.

Türkiye Maarif Vakfı Temsilcisi'nden Önemli Mesajlar

Türkiye Maarif Vakfı Tanzanya Temsilcisi Cengiz Polat, 23 Nisan’ın Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, milli irade ve egemenliğin beyan edildiği tarihi bir gün olduğunu dile getirdi.

Maarif Okulu'nda Büyüme

Maarif Okulu Müdürü Recep Can, okulun 2020 yılında sadece 6 öğrenciyle eğitim hayatına başladığını ve şu an 545 öğrenciye ulaştığını belirtti. Can, son ulusal sınavlarda, okullarının Kinondoni bölgesinde birçok köklü okulu geride bırakarak başarı gösterdiğine dikkat çekti ve eğitimin kalitesini ön plana çıkardı.

