Tanzanya'da Samia Suluhu Hassan'ın adaylığı resmen onaylandı

Seçim Komisyonu, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın Ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma başvurusunu resmi olarak onayladı. Karar, ülke siyasetinde yeni bir dönemin işaretlerini taşırken muhalefet kanadında tartışmalara yol açtı.

Adaylık onayı ve muhalefet tepkisi

Seçim Komisyonu açıklamasında, Hassan'ın adaylığının kabul edildiği bildirildi. Ancak kurum, ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi ACT-Wazalendo'nun adayı Luhaga Mpina'nın prosedürlere uymadığı gerekçesiyle başvurusunu kabul etmedi.

Hassan, kesinleşen adaylığını Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyurdu ve iktidardaki Chama Cha Mapinduzi (CCM) partisine birlik çağrısı yaparak, "Allah'ın izniyle vatandaşlarımıza hizmete devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Seçim takvimi ve aday listesi

Ülkede bugün başlayacak seçim kampanyası, 28 Ekim'de sona erecek ve seçmenler 29 Ekim'de sandık başına gidecek. Bu seçim, Hassan'ın ilk kez doğrudan halk oylamasına katılacağı yarış olacak.

Seçimde yarışacak diğer adaylar arasında Ulusal Yeniden Yapılanma İttifakı (NRA)'ndan Hassan Kisabya Almas, Afrikalı Çiftçiler İttifakı Partisi (AAFP)'nden Kunje Ngombale Mwiru ve Ulusal Demokrasi Birliği (NLD)'nden Doyo Hassan Doyo bulunuyor. Siyasi gözlemciler, mevcut cumhurbaşkanının güçlü rakiplerle karşılaşmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

Bağlam: Geçmiş ve muhalefetin durumu

Samia Suluhu Hassan, 2015-2021 yıllarında Tanzanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapmış, 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine geçerek ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

Öte yandan ACT Wazalendo'nun adayı Mpina'nın reddedilmesi, muhalefet cephesinde sert tepkilere neden oldu; parti yönetimi, Seçim Komisyonu'nun bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düştüğünü savundu.

Ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) de Nisan ayında seçim prosedürlerini zamanında imzalamadığı için yarıştan men edilmişti. Partinin lideri Tundu Lissu, Nisan ayında düzenlenen bir mitingin ardından "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alınmış; Darüsselam'daki Kisutu Sulh Ceza Mahkemesi'nde Mayıs ayında hakim karşısına çıkan Lissu'nun gelecek duruşmaya kadar tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.