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Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak

Gelir vergisi beyanname vermek için son 15 gün! Beyanname yaptırmayan ceza ödemesiyle karşı karşıya kalacak. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 22.03.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 11:25
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak

Milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiren gelir vergisi beyanname süresi, sona erme vaktine doğru yaklaşıyor. Konut veya iş yerinden kira geliri elde edenler için önemli bir dönem olan bu süreç, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği tarihler arasında gerçekleşiyor. İşte detaylar...

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurusuna göre, 2024 yılı gelir vergisi beyanname süreci başladı ve 1 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. Özellikle konut veya iş yeri kira geliri elde eden tapu sahipleri için önem taşıyan bu süreçte, geçen yıl elde edilen gelirlere göre vergi ödemesi yapılacak.

2023 yılında konut kira geliri 21 bin Türk Lirası'nı, iş yeri kira geliri ise 150 bin Türk Lirası'nı aşan tapu sahipleri gelir vergisi ödemekle yükümlü. Bu kapsamda, beyanname verme süreci 1 Mart ile 1 Nisan arasında gerçekleşecek. Beyannamelerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması önem arz ediyor.

Geçen yıl gelir vergisi beyannamesi verenlerin yanı sıra bu yıl kiracılar da sürece dahil edildi. Kiracılar, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden ilgili bildirim formuna erişebilecekler.

tapu

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği tarihler arasında, tapu sahiplerinin gelir vergisi beyannamelerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurmaları gerekmekte.

Konut veya iş yeri kira geliri 21 bin Türk Lirası'nı aşan tapu sahipleri gelir vergisi ödemekle yükümlü.

Beyanname verme süreci 1 Mart ile 1 Nisan arasında gerçekleşecek ve beyannamelerin süresinde verilmemesi durumunda cezai işlem uygulanacak.

Kiracılar da bu yıl sürece dahil edilmiş olup, ilgili bildirim formuna Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden erişebilecekler.

Bu önemli süreçte, tapu sahiplerinin gelir vergisi beyannamelerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgilere erişim sağlanabilirken, doğru ve zamanında beyanname verilmesi vergisel cezalardan kaçınmak için kritik öneme sahiptir.

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