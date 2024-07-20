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Tapusu olanlara 90 günlük son süre! 81 ildeki tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor

Tapu sahipleri uyarıldı! Son 90 gün içinde bunu yapmadıysanız haklarınız elinizden alınabilir. İşte bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 20.07.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 21:41
Tapusu olanlara 90 günlük son süre! 81 ildeki tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor

Türkiye genelindeki taşınmaz mal sahiplerini ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu sahiplerinin son 90 gün içinde herhangi bir başvuru yapmadıkları takdirde haklarını kaybetme riskiyle karşılaşabileceklerini duyurdu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, taşınmaz malların haklarının korunması ve düzenlenmesi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulandı. Tapu belgesi, bir taşınmazın sahipliğini ve üzerindeki hakları resmi olarak belgeleyen önemli bir dokümandır. Bu belgeler, müstakil tapu ve hisseli tapu olarak iki ana kategoriye ayrılmaktadır.

Müstakil Tapu: Taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf yetkisi tek bir kişiye aittir.

Hisseli Tapu: Taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisi birden fazla kişiye aittir ve mülkiyet pay oranlarına göre bölünmüştür.

Son 90 gün içinde herhangi bir başvuru yapmayan tapu sahipleri, tapu kayıtlarının düzenlenmesi ve korunması açısından ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir. Hisseli tapularda, diğer hissedarların habersiz satışlarda itiraz hakkı bulunur ve bu durumda tapunun devri iptal edilebilir. Ayrıca, satışlarda feragatname alınmaması durumunda diğer hissedarlar ön alım talepli dava açabilir ve bu dava, satış tarihinden itibaren 2 yıl süresince devam edebilir.

hisseli tapu

Hisseli tapularda, bir hissedar payını satmak istediğinde, diğer hissedarlar öncelikli olarak bu payı satın alma hakkına sahiptir. Satışın diğer hissedarlara noter aracılığıyla bildirilmesi gerekmekte ve bildirimin ardından genellikle 3 ay içinde ön alım talepli dava açılmalıdır. Aksi takdirde, ön alım hakkı kaybolabilir. Ayrıca, hissedarların habersiz yapılan satışlar sonucunda da belirli bir süre (genellikle 2 yıl) içinde ön alım talepli dava açma hakları bulunmaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz mal sahiplerine yasal süre içinde gerekli başvuruları yapmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Haklarınızı kaybetmemek için belirtilen süreler içinde gerekli işlemleri gerçekleştirmeniz önemlidir. Tapu sahiplerinin yasal haklarını korumak için belirtilen süre zarfında gerekli başvuruları yapmaları hayati önem taşır. Özellikle hisseli tapularda, diğer hissedarlarla koordineli hareket etmek ve gerekli belgeleri eksiksiz tamamlamak gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bu uyarısı, taşınmaz malların mülkiyet haklarının korunması açısından kritik bir öneme sahiptir.

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