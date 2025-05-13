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Tarih Öğrencileri Kariyer Günleri'nde Sinema ve Tarih Bir Araya Geldi

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, sinema ve tarih ilişkisi ele alındı. Senaristler ve oyuncular gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 16:20
Tarih Öğrencileri Kariyer Günleri'nde Sinema ve Tarih Bir Araya Geldi

İstanbul Üniversitesi'nde Eğitici Buluşma

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından gerçekleştirilen "Tarih Öğrencileri Kariyer Günleri" etkinliği, "Senaryo ve Sahneyle Tarihi Anlamak" konulu söyleşi ile dikkat çekti. Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi'nin yönetimindeki oturumda, sinema-tarih ilişkisi derinlemesine incelendi.

Senarist Birol Tezcan'ın Değerli Tespitleri

Senarist Birol Tezcan, tarihi filmlerin izleyiciler üzerindeki çekiciliğine vurgu yaparak, "Tarihi, geçmişini bilmek iyi bir şey. Bu yalnızca Türkiye tarihiyle sınırlı değil, dünya tarihini de kapsıyor." ifadelerini kullandı. Tezcan, tarih okumanın, geçmişten ders çıkararak daha bilinçli bir birey olmanın yolu olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, tarihi bir senaryo yazmanın tarihi gerçekleri derinlemesine öğrenmeyi gerektirdiğinin altını çizdi.

Gençlere Tavsiyeler

Tezcan, senarist olmak isteyen gençlere bol bol izleme, okuma ve çalışma tavsiyesinde bulunarak, günümüzde senaryo yazımıyla ilgili bolca kaynak ve kitap bulunduğunu belirtti.

Oyuncu Burak Tandoğan’dan Gelecek Vizyonu

Oyuncu Burak Tandoğan, dünyanın ve teknolojinin hızla değiştiğini vurguladı ve gelecekte eğitim görenlerin mesleklerini farklı yollarla icra edeceklerini öngördü. Tandoğan, ekranda görünenin ötesini anlamanın önemine değinerek, "Genç dimağlarla buluşmak bizim için iyi bir şey. Hepimiz için iyi bir fırsat." dedi.

Önemli Eğitim Mesajları

Tandoğan, oyuncu olmak isteyenlerin yalnızca sahne yeteneğine değil, aynı zamanda tarih, felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi konularda da bilgi sahibi olmaları gerektiğini belirtti. Eğitimsiz bir oyuncunun başarılı olamayacağını vurgulayarak, "Eğitim, oyunculuğun temeli. Bu alanda sürekli eğitim gerekli." sözleriyle gençlere net bir mesaj gönderdi.

Etkinlikte, tarihçilerin sinemayla olan ilişkisi, senaryo yazım süreçleri ve film dizi çekimlerinde karşılaşılan zorluklar da tartışıldı. Katılımcılar, zengin bir bilgi paylaşımında bulunarak gelecekteki kariyerlerine dair vizyonlarını şekillendirdiler.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen "Tarih Öğrencileri...

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen "Tarih Öğrencileri Kariyer Günleri" kapsamında "Senaryo ve Sahneyle Tarihi Anlamak" başlıklı söyleşi düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde akademisyenlerin ve tarih öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen, Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi'nin (ortada) yönettiği oturumda senarist Birol Tezcan (solda) ve oyuncu Burak Tandoğan (sağda) konuşma yaptı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen "Tarih Öğrencileri...

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen "Tarih Öğrencileri Kariyer Günleri" kapsamında "Senaryo ve Sahneyle Tarihi Anlamak" başlıklı söyleşi düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde akademisyenlerin ve tarih öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen, Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi'nin (ortada) yönettiği oturumda senarist Birol Tezcan (solda) ve oyuncu Burak Tandoğan (sağda) konuşma yaptı.

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