Tarihi Kentler Birliği 2025 2. Olağan Meclis Toplantısı Edirne'de başladı

Tarihi Kentler Birliği'nin 2025 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Edirne Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Toplantı, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi; açılış öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mansur Yavaş'ın açılış konuşması

Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada birliğin Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeleri ortak kültür bilinciyle buluşturan güçlü bir dayanışma ağı olduğunu söyledi. Yavaş, hedeflerinin sadece geçmişin izlerini onarmak değil, aynı zamanda o izlerin anlattığı hikayeyi geleceğe taşımak olduğunu vurguladı.

Yavaş, Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, birlik toplantısı dolayısıyla kente gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kentte ecdat yadigarı pek çok tarihi eser bulunduğunu belirten Yavaş, "Selimiye'den Eski Cami'ye, Üç Şerefeli'den zarif köprülerine kadar her santimetresini korumak ve yarına taşımak boynumuzun borcudur."

Birliğin üye sayısı ve proje katılımı

Yavaş, üye belediyelerin kentlerindeki tarihi ve kültürel yapıların yaşatılması için projeler hazırladığını söyledi. Bu yıl 5 Haziran'da açılan proje çağrısına 107 belediyenin 127 projeyle başvurduğunu anlattı ve bunu, yerel yönetimlerin kültürel mirası koruma ve yaşatma konusundaki kararlılığının somut göstergesi olarak nitelendirdi.

Başkan Yavaş, ayrıca "Üye sayımız bu süreç içerisinde 480'e yükseldi." ifadesini kullanarak, meclislerden üyelik kararları almak üzere başvuru sürecinde olan çok sayıda belediyenin de kısa sürede birliğe katılacağını aktardı.

Yavaş, konuşmasında şunları da söyledi: "Bu dayanışma ruhu Anadolu'nun dört bir yanına umut taşıyacak. Tarihi Kentler Birliği, Anadolu'nun derin zenginliğini yansıtabilecek kent dokuları yaratabilmek için çıtayı devamlı yukarıya taşımalı. Bu kapsamda önemli kurumsal bir başlangıç yaptık. Tarihinde ilk kez projeye hibe veren değil, kaliteli projeyi üreten bir süreç başlattık."

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın değerlendirmesi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Gencan, medeniyetlerin ve inançların buluştuğu Edirne'nin zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurgulayarak, "UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda tüm insanlığın kültürel ve mimari mirasının simgesidir." dedi.

Katılımcılar ve program akışı

Açılış programına Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Programın ardından meclis toplantısı basına kapalı devam etti.

Toplantı çeşitli panel ve sunumlarla sürecek; program yarın kentin tarihi ve kültürel mekanlarının ziyaret edilmesiyle sona erecek.

Tarihi Kentler Birliğinin 2025 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Edirne Belediyesi ev sahipliğinde Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin (sol 4), Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 4) ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan (sol 3) programa katıldı.