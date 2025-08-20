DOLAR
Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ne Hazirandan Bu Yana 101 Bin 286 Ziyaretçi

Restorasyon sonrası 5 Haziran 2025'te açılan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, 5 Haziran-15 Ağustos arasında 101 bin 286 ziyaretçi ağırladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:02
Restorasyon ve yeniden işlevlendirme

Restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden açan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, hazirandan bu yana yoğun ilgi görüyor. Helenistik Dönem'den günümüze ulaşan Sinop İç Kalesi içinde yer alan cezaevi yapısı, Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog İnşası (Faz II) projesi kapsamında yeniden işlevlendirilerek müzeye dönüştürüldü.

Yapıda, 3 bin 469 metrekarelik alanda cezaevi hatırasını yaşatan özel bölümler oluşturuldu. Ziyaretçiler, tarihsel izlere tanıklık ederken kültür ve medeniyet temalı sergilerle de karşılaşıyor.

Ziyaretçi ilgisi ve sayılar

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılında başlayan restorasyon, teşhir ve tanzim çalışmalarının ardından yapının 5 Haziran 2025 tarihinden itibaren ziyarete açıldığını ve ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

Güzel, 'Tarihi Cezaevi içerisinde kültürel, sanatsal faaliyetlerin yapılabileceği alanlar mevcut. Bu yönüyle Tarihi Sinop Cezaevimiz artık yaşayan bir müze.' ifadelerini kullandı ve ziyaretçi ilgisine dikkat çekti.

Hafta sonları ziyaretçi sayısının 2 bini geçtiğini vurgulayan Güzel, '5 Haziran-15 Ağustos tarihleri itibarıyla 72 günde Tarihi Sinop Cezaevi'ni 101 bin 286 kişi ziyaret etti. 2020 rakamları öncesine baktığımızda kısa sürede iki katı ziyaretçiyi bulduğunu görüyoruz. Bu ziyadesiyle de bizi mutlu ediyor.' dedi.

Ziyaretçi yorumları

Zonguldak'tan ailesiyle gelen Bekir İlkay Öztürk, kapalı bölümlerin açılmasını beklediklerini belirterek, 'Burada bir restorasyon çalışması olduğu söylendi. Üç bölümden oluştuğunu ve bir bölümün henüz açılmadığını öğrendik. O bölümün açılmasını sabırla bekliyoruz. Çünkü, mahkum koğuşları hakkında görsel ve görüntü olarak fazla bir bilgi alamadık diyebilirim. Cezaevi içinde bir rehber bulunabilir. Tarihi Cezaevi hologram ve maket gibi benzer şeylerle birleştirilmeye çalışılmış ancak bence yeterli olmuyor. Kapalı olan bölümün bir an önce açılması lazım. Özellikle mahkum koğuşları hakkında hem sözel hem görsel bilgilerle eklenti yapıldığında daha iyi olacağını düşünüyorum.' dedi.

Samsun'dan gelen Ebrar Çakar ise 2016'daki ziyaretine kıyasla restorasyon sonrası durumu değerlendirerek, 'Tarihi Cezaevi'nin şu anki haliyle eskisine göre biraz mistik dokusu bozulmuş ama daha çok modernize edilmeye çalışılmış. Ancak içi gerçekten güzel olmuş. Zaten uzun süredir restorasyon çalışmaları devam ediyordu. Bu kapsamda dört gözle açılmasını bekliyordum. Keşke mistik dokusu biraz kalsaydı. Ama yine de bu haliyle müzeyi çok beğendim.' diye konuştu.

Mustafa Mert Çakar da müzeyi beğendiğini belirtip, henüz açılmayan alanların kısa sürede ziyarete açılmasını beklediklerini söyledi.

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, korunan tarihi dokusu ile modern müzecilik anlayışını bir araya getirerek ziyaretçilere geçmişle bugün arasında zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.

