Tarihte Bugün: Abdullah Öcalan'ın Yakalanması ve Önemli Tarihsel Olaylar

15 Şubat'ta Tarihte Neler Olmuştur?

15 Şubat 1999'da, terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan, MİT tarafından Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Bu yakalanma, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

Öcalan, 12 Eylül 1980 darbe öncesinde Türkiye'den ayrılarak Suriye'ye yerleşmiş, burada PKK'nın silahlı ve siyasi faaliyetlerini yürütmüştü. Ancak Türkiye'nin artan baskıları üzerine 9 Ekim 1998'de Suriye'den sınır dışı edildi. Öncelikle Yunanistan'a giden Öcalan, iltica talebi kabul edilmediği için Rusya'ya geçerek sığınma talep etti. Ancak Rusya, diplomatik baskılar nedeniyle onu İtalya'ya gönderdi.

İtalya'ya geldikten sonra, Öcalan'ın iltica işlemleri başlatıldı. Ancak sahte pasaport taşıdığı için tutuklanan Öcalan, sağlık durumu ve kaçamayacağı yönündeki değerlendirmelerle ev hapsine alındı. Türkiye'de, Öcalan'ın İtalya'da kalması üzerine tepkiler yükseldi. Öcalan, 2 Şubat 1999'da Yunanistan'dan ayrılarak Kenya'ya gitti. MİT, onu Nairobi'de yakalamak için harekete geçti ve 15 Şubat 1999'da operasyona başladı.

Kıbrıs Federe Devleti Kuruluşu

15 Şubat tarihi ayrıca Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluş tarihinde de önem taşımaktadır. 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Otonom Türk Yönetimi Meclisi'nin karar vermesiyle kurulan bu devletin başkanlığına Rauf Denktaş seçilmiştir.

Belli Başlı Diğer Tarihsel Olaylar

Hafta boyunca gerçekleşen önemli olaylar arasında ise şunlar öne çıkmaktadır:

10 Şubat 1837: Rus yazar Aleksander Puşkin hayatını kaybetti.

Rus yazar Aleksander Puşkin hayatını kaybetti. 10 Şubat 1945: Yalta Konferansı sona erdi.

Yalta Konferansı sona erdi. 12 Şubat 1956: Karikatürist Turhan Selçuk, Uluslararası Bordighera Mizah Şenliği'nde ödül aldı.

Karikatürist Turhan Selçuk, Uluslararası Bordighera Mizah Şenliği'nde ödül aldı. 14 Şubat 1876: Alexander Graham Bell telefonu icat etti.

Alexander Graham Bell telefonu icat etti. 14 Şubat 2021: Psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti.

15 Şubat, Türkiye tarihinin önemli anlarına ev sahipliği yapmış bir gün olarak kaydedilmiştir. Terörle mücadele ve Kıbrıs meselesi gibi karmaşık konular, bu tarihin önemi açısından dikkate alınmalıdır.