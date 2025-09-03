DOLAR
41,16 -0,02%
EURO
48,1 -0,27%
ALTIN
4.715,27 -0,86%
BITCOIN
4.617.349,46 -0,71%

Tarıkdaroğlu Niğde'de Ailelerle Buluştu: 'Aile Bilinci ve Dayanışma'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Niğde'deki "Aile Yılı" etkinliğinde ailelerle buluştu, kentteki çalışmaları inceledi ve Şehit Ömer Halisdemir'i ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:41
Tarıkdaroğlu Niğde'de Ailelerle Buluştu: 'Aile Bilinci ve Dayanışma'

Tarıkdaroğlu Niğde'de ailelerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Niğde programı kapsamında yürüttüğü ziyaret ve etkinliklerle kentteki aileler ve kurum temsilcileriyle buluştu. Tarıkdaroğlu, toplantılarda aileye verilen değerin toplumun geleceğini nasıl şekillendirdiğine vurgu yaptı.

Ziyaretler ve görüşmeler

Program kapsamında Tarıkdaroğlu, Vali Cahit Çelik'i ziyaret etti ve ardından Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

"Aile Yılı" etkinliği: Kent Ormanı buluşması

Tarıkdaroğlu, "Aile Yılı" kapsamında Niğde Belediyesi Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte ailelerle bir araya geldi. Konuşmasında ailenin sevgi, umut ve yarınların teminatı olduğunu vurgulayarak, "Biz büyük bir milletiz, her birimiz farklı hayatlara sahip olsak da bizi birleştiren güçlü bir bağımız var. O da aile bilinci, dayanışma ruhu ve gönül birliğidir." dedi.

Tarıkdaroğlu, etkinlikte çocukların yüz boyama, masal çadırı ve oyun alanlarında vakit geçirirken düzenlenecek yarışmalarla hem eğleneceklerini hem de paylaşmayı, dayanışmayı öğreneceklerini belirtti. Ayrıca konuşmasında aile içi iletişim, koruyucu aile olmanın sorumluluğu ve dijital çağda çocukların korunması gibi konuların önemine dikkat çekti ve "Aile emek isteyen, öğrenilen ve büyütülen bir emanettir. Biz bu emaneti korumak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplumsal mesajlar ve destek

Tarıkdaroğlu, her ailenin ülke geleceğini inşa eden bir temel taşı olduğunu belirterek, yeni evlenen çiftlerin mutluluğuna ortak olduklarını ve koruyucu ailelerden ilham aldıklarını söyledi: "Unutmayalım ki aile güçlü olursa toplum güçlü olur, aile huzurlu olursa ülke huzurlu olur."

Vali Çelik'in değerlendirmesi

Niğde Valisi Cahit Çelik de ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurguladı. 2025'in 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Çelik, nüfus ve doğum oranlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Artık yaşlı bir nüfusumuz var. Bugün baktığımızda Türkiye'de ortalama doğum oranı 1,5'in altına düşmüş. Niğde'de de bu oran Türkiye ortalaması üzerinde ama nüfus artışının olabilmesi için minimum 2,1 olması gerekiyor, bu oran Niğde'de 1,54. Bu çerçevede gençlerimizin evlenmelerini teşvik ediyoruz."

Etkinlik detayları ve kapanış

Konuşmaların ardından koruyucu ailelere hediye takdim edildi, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Etkinlikte palyaço gösterileri ve yüz boyama gibi etkinlikler düzenlendi. Programa Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ile çok sayıda davetli katıldı.

Tarıkdaroğlu, programın ardından Şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve baba ocağını da ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Niğde'deki programları kapsamında...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Niğde'deki programları kapsamında Şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve baba ocağını ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Niğde'deki programları kapsamında...

İLGİLİ HABERLER

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Tekkeköy'de piyasa değeri yaklaşık 9 milyon tutarında sahte ürün operasyonu: 2 gözaltı
2
Kayseri OSB'de Keçe Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor
3
Şırnak'ta Refüje Çarpan Otomobilde Anne ve 2 Aylık Bebeği Ağır Yaralandı
4
GÜNCELLEME 2: Bolu'da şüpheli madde kokusundan etkilenen 9 polisten 8'i taburcu edildi
5
Kırşehir'de Yükümlüler 8 Okulu Onarıp Yeni Eğitim Dönemine Hazırladı
6
Diyarbakır'da 'Muska Yazma' Dolandırıcılığı: 11 Sanığa 3-17 Yıl Hapis İstemi
7
Özel'den İmamoğlu'na Silivri Ziyareti: 3,5 Saatlik Görüşme

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor