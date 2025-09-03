Tarıkdaroğlu Niğde'de Ailelerle Buluştu: 'Aile Bilinci ve Dayanışma'

Tarıkdaroğlu Niğde'de ailelerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Niğde programı kapsamında yürüttüğü ziyaret ve etkinliklerle kentteki aileler ve kurum temsilcileriyle buluştu. Tarıkdaroğlu, toplantılarda aileye verilen değerin toplumun geleceğini nasıl şekillendirdiğine vurgu yaptı.

Ziyaretler ve görüşmeler

Program kapsamında Tarıkdaroğlu, Vali Cahit Çelik'i ziyaret etti ve ardından Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

"Aile Yılı" etkinliği: Kent Ormanı buluşması

Tarıkdaroğlu, "Aile Yılı" kapsamında Niğde Belediyesi Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte ailelerle bir araya geldi. Konuşmasında ailenin sevgi, umut ve yarınların teminatı olduğunu vurgulayarak, "Biz büyük bir milletiz, her birimiz farklı hayatlara sahip olsak da bizi birleştiren güçlü bir bağımız var. O da aile bilinci, dayanışma ruhu ve gönül birliğidir." dedi.

Tarıkdaroğlu, etkinlikte çocukların yüz boyama, masal çadırı ve oyun alanlarında vakit geçirirken düzenlenecek yarışmalarla hem eğleneceklerini hem de paylaşmayı, dayanışmayı öğreneceklerini belirtti. Ayrıca konuşmasında aile içi iletişim, koruyucu aile olmanın sorumluluğu ve dijital çağda çocukların korunması gibi konuların önemine dikkat çekti ve "Aile emek isteyen, öğrenilen ve büyütülen bir emanettir. Biz bu emaneti korumak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplumsal mesajlar ve destek

Tarıkdaroğlu, her ailenin ülke geleceğini inşa eden bir temel taşı olduğunu belirterek, yeni evlenen çiftlerin mutluluğuna ortak olduklarını ve koruyucu ailelerden ilham aldıklarını söyledi: "Unutmayalım ki aile güçlü olursa toplum güçlü olur, aile huzurlu olursa ülke huzurlu olur."

Vali Çelik'in değerlendirmesi

Niğde Valisi Cahit Çelik de ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurguladı. 2025'in 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Çelik, nüfus ve doğum oranlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Artık yaşlı bir nüfusumuz var. Bugün baktığımızda Türkiye'de ortalama doğum oranı 1,5'in altına düşmüş. Niğde'de de bu oran Türkiye ortalaması üzerinde ama nüfus artışının olabilmesi için minimum 2,1 olması gerekiyor, bu oran Niğde'de 1,54. Bu çerçevede gençlerimizin evlenmelerini teşvik ediyoruz."

Etkinlik detayları ve kapanış

Konuşmaların ardından koruyucu ailelere hediye takdim edildi, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Etkinlikte palyaço gösterileri ve yüz boyama gibi etkinlikler düzenlendi. Programa Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ile çok sayıda davetli katıldı.

Tarıkdaroğlu, programın ardından Şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve baba ocağını da ziyaret etti.

