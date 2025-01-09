Tarım Bakanı Yumaklı: Pestisit Denetimleriyle Kalıntı Oranı %35 Azaldı

Tarım Bakanı Yumaklı, 250 bin pestisit denetimiyle kalıntı oranının %35 azaltıldığını açıkladı. Açıklamalarda karekod uygulaması zorunluluğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:58
Tarım Bakanı Yumaklı: Pestisit Denetimleriyle Kalıntı Oranı %35 Azaldı

Bakan Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nda gerçekleştirdiği incelemelerde son 3 yılda yapılan 250 bin pestisit denetimi ile kalıntı oranının %35 azaltıldığını duyurdu. Yumaklı, bu süreçte gıda ürünlerinin satıldığı veya tüketildiği yerlerde karekod uygulamasını zorunlu hale getireceklerini belirtti. Bu sayede vatandaşlar, gıda satışı yapılan yerlerin en son ne zaman denetlendiğini öğrenebilecekler.

Gıda Güvenliği İçin Denetimlere Devam

Bakan Yumaklı, güvenilir gıdaya ulaşım için denetimlerin hız kesmeden süreceğini ifade etti. Geçen yıl, 1,3 milyon denetim yapıldığını ve bu denetimler sonucunda 1,4 milyar lira idari para cezası uygulandığını söyledi. Yumaklı, “Ortamı güvenilir kılmak için amacımız ceza kesmek değil, vatandaşın gönül rahatlığıyla gıda ürünlerini tüketebilmesini sağlamak” dedi.

Pestisit Kullanımı ve Avrupa ile Uyum

Yumaklı, Türkiye’nin pestisit kullanım ortalaması ile ilgili doğru bilgilere vurgu yaptı. Türkiye, pestisit kullanımında Avrupa Birliği ortalamasının altında kalmaktadır. Örneğin, bir dekarlık alanda kullanılan pestisit oranı, Türkiye'de 2,3 kilogram iken, dünya ortalaması yaklaşık 2,26 kilogram düzeyindedir. Türkiye’nin zarar görecek ürünlerine karşı sıfır tolerans ilkesini benimsemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Karekod Uygulamasının Önemi

Bakan ayrıca, “Restoran, market veya kafeteryalarda geçen yıl başlattığımız karekod uygulaması, Tarım Cebimde uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Sağlıklı ve güvenilir gıda, vatandaşların hakkıdır. Taahhüt edilen gereklilikleri yerine getirmeyen işletmelere bu süreçte hiçbir tolerans göstermeyeceğiz” dedi.

Gıda Ürünlerinde İade ve Analiz Süreçleri

Yumaklı, ihracatlarda yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz dönemde, Tunus'a ihraç edilen patateslerin hastalık nedeniyle iade edildiği bilgisini paylaştı. Bu ürünler, yapılacak analizlerin ardından imha edilecektir. Ayrıca, RASFF bildirim sayısının son 3 yılda %54 düştüğünü belirterek, bu konudaki çabalarının süreceğini vurguladı.

Geleneksel Gıdalarda Kalıntı Limitleri Güncellemeleri

Son olarak, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, Türk Gıda Kodeksi’nde pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerinin güncellenmiş olduğunu belirten Yumaklı, “Bu dinamik bir süreç. Güncellemeleri hızlı şekilde ele alıyoruz” dedi.

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