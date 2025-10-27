Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri
Milyonlarca tüketicinin kahvaltı sofrasından eksik etmediği peynirler hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan önemli bir duyuru geldi. Ülke genelinde yürütülen laboratuvar analizleri sonucunda 12 farklı peynir ürününde taklit veya tağşiş tespit edildi ve marka, ürün ile üretim yeri bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.
Bakanlığın Son Denetimleri
Gıda laboratuvarlarında yapılan analizler, bazı peynirlerde mevzuata aykırı uygulamalar olduğunu gösterdi. İncelemelerde, süt yağı yerine bitkisel yağ gibi daha ucuz ve yasaya aykırı bileşenlerin kullanıldığı belirlendi. Bakanlık, tespitlerin hem halk sağlığını korumak hem de haksız rekabeti önlemek amacıyla yapıldığını duyurdu.
Kamuoyuna İfşa Yetkisi
Yapılan açıklamada, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, laboratuvar analizleriyle taklit veya tağşiş tespit edilen firmalar ve ürünlerin kamuoyuna açıklanmasının yasal olduğunu belirtildi. Bakanlık bu yetkiyi kullanarak tüketicileri bilgilendirdi.
İfşa Edilen 12 Peynir Ürünü
Marka: YEŞİL TOROS
Ürün Adı: Yarım yağlı taze kaşar peyniri (2 kilo)
İl – İlçe: Antalya – Döşemealtı
Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Tam yağlı taze beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy
Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Yarım yağlı taze beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy
Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Tam yağlı beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy
Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Tost peyniri
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy
Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Tam yağlı beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy
Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Tam yağlı taze beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy
Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Tam yağlı taze beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy
Marka: Ertat
Ürün Adı: Az yağlı beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy
Marka: Sayraç
Ürün Adı: Yağlı beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy
Marka: Anadolu Cihangir
Ürün Adı: Yağlı taze beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy
Marka: Bey&En
Ürün Adı: Rende tam yağlı taze mozarella peyniri (2 kilo)
İl – İlçe: Bursa – Osmangazi
Bakanlığın 24 Ekim 2025 tarihli güncellemesiyle yayımlanan bu liste, peynir alırken marka ve içerik kontrolü yapmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Tüketicilerin etiket ve üretim yeri bilgilerini kontrol etmesi, şüpheli ürünleri bildirmesi bekleniyor.