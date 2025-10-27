Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, 24 Ekim 2025 tarihli denetimde 12 peynir ürününde taklit/tağşiş tespit etti; marka, ürün ve üretim yerleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 10:25
Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

Milyonlarca tüketicinin kahvaltı sofrasından eksik etmediği peynirler hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan önemli bir duyuru geldi. Ülke genelinde yürütülen laboratuvar analizleri sonucunda 12 farklı peynir ürününde taklit veya tağşiş tespit edildi ve marka, ürün ile üretim yeri bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlığın Son Denetimleri

Gıda laboratuvarlarında yapılan analizler, bazı peynirlerde mevzuata aykırı uygulamalar olduğunu gösterdi. İncelemelerde, süt yağı yerine bitkisel yağ gibi daha ucuz ve yasaya aykırı bileşenlerin kullanıldığı belirlendi. Bakanlık, tespitlerin hem halk sağlığını korumak hem de haksız rekabeti önlemek amacıyla yapıldığını duyurdu.

Kamuoyuna İfşa Yetkisi

Yapılan açıklamada, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, laboratuvar analizleriyle taklit veya tağşiş tespit edilen firmalar ve ürünlerin kamuoyuna açıklanmasının yasal olduğunu belirtildi. Bakanlık bu yetkiyi kullanarak tüketicileri bilgilendirdi.

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İfşa Edilen 12 Peynir Ürünü

Marka: YEŞİL TOROS
Ürün Adı: Yarım yağlı taze kaşar peyniri (2 kilo)
İl – İlçe: Antalya – Döşemealtı

Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Tam yağlı taze beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Yarım yağlı taze beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Tam yağlı beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Tost peyniri
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Tam yağlı beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Tam yağlı taze beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: SÜHABEY
Ürün Adı: Tam yağlı taze beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: Ertat
Ürün Adı: Az yağlı beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: Sayraç
Ürün Adı: Yağlı beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: Anadolu Cihangir
Ürün Adı: Yağlı taze beyaz peynir
İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: Bey&En
Ürün Adı: Rende tam yağlı taze mozarella peyniri (2 kilo)
İl – İlçe: Bursa – Osmangazi

Bakanlığın 24 Ekim 2025 tarihli güncellemesiyle yayımlanan bu liste, peynir alırken marka ve içerik kontrolü yapmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Tüketicilerin etiket ve üretim yeri bilgilerini kontrol etmesi, şüpheli ürünleri bildirmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da
2
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
3
Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?
4
SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif
5
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor
6
29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı
7
Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları