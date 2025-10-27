Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

Milyonlarca tüketicinin kahvaltı sofrasından eksik etmediği peynirler hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan önemli bir duyuru geldi. Ülke genelinde yürütülen laboratuvar analizleri sonucunda 12 farklı peynir ürününde taklit veya tağşiş tespit edildi ve marka, ürün ile üretim yeri bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlığın Son Denetimleri

Gıda laboratuvarlarında yapılan analizler, bazı peynirlerde mevzuata aykırı uygulamalar olduğunu gösterdi. İncelemelerde, süt yağı yerine bitkisel yağ gibi daha ucuz ve yasaya aykırı bileşenlerin kullanıldığı belirlendi. Bakanlık, tespitlerin hem halk sağlığını korumak hem de haksız rekabeti önlemek amacıyla yapıldığını duyurdu.

Kamuoyuna İfşa Yetkisi

Yapılan açıklamada, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, laboratuvar analizleriyle taklit veya tağşiş tespit edilen firmalar ve ürünlerin kamuoyuna açıklanmasının yasal olduğunu belirtildi. Bakanlık bu yetkiyi kullanarak tüketicileri bilgilendirdi.

İfşa Edilen 12 Peynir Ürünü

Marka: YEŞİL TOROS

Ürün Adı: Yarım yağlı taze kaşar peyniri (2 kilo)

İl – İlçe: Antalya – Döşemealtı

Marka: SÜHABEY

Ürün Adı: Tam yağlı taze beyaz peynir

İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: SÜHABEY

Ürün Adı: Yarım yağlı taze beyaz peynir

İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: SÜHABEY

Ürün Adı: Tam yağlı beyaz peynir

İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: SÜHABEY

Ürün Adı: Tost peyniri

İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: SÜHABEY

Ürün Adı: Tam yağlı beyaz peynir

İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: SÜHABEY

Ürün Adı: Tam yağlı taze beyaz peynir

İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: SÜHABEY

Ürün Adı: Tam yağlı taze beyaz peynir

İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: Ertat

Ürün Adı: Az yağlı beyaz peynir

İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: Sayraç

Ürün Adı: Yağlı beyaz peynir

İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: Anadolu Cihangir

Ürün Adı: Yağlı taze beyaz peynir

İl – İlçe: Aksaray – Ortaköy

Marka: Bey&En

Ürün Adı: Rende tam yağlı taze mozarella peyniri (2 kilo)

İl – İlçe: Bursa – Osmangazi

Bakanlığın 24 Ekim 2025 tarihli güncellemesiyle yayımlanan bu liste, peynir alırken marka ve içerik kontrolü yapmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Tüketicilerin etiket ve üretim yeri bilgilerini kontrol etmesi, şüpheli ürünleri bildirmesi bekleniyor.