Tarım Diplomasisi Forumu Ekim'de Konya'da Gerçekleştirilecek

TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Konya'da ekim ayında düzenlenecek Tarım Diplomasisi Forumu'nun insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. İlk kez ülkemizde yapılacak olan forum, uluslararası tarım diplomasisinin önemini vurgulamak amacıyla hayata geçiriliyor.

APor Mühendislik ve Gıda üretimi, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği gibi kritik konular, Tarım Diplomasisi Forumu'nda detaylı bir şekilde ele alınacak. Tarımda sürdürülebilir üretim anlayışının sağlanabilmesi için biyoloji, ekonomi ve ekoloji disiplinlerinin birlikteliği gerektiğinin altını çizen Eker, bu etkinliğin dünya genelindeki tarım politikalarına katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Bölgesel Gıda Sorunları ve Çözüm Önerileri

Eker, Türkiye'nin stratejik konumunu ve Karadeniz ile Akdeniz havzalarındaki potansiyeli göz önünde bulundurarak, bu bölgelerde yaşanan sorunların ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Forumda, tarım diplomasisinin sorun çözümü açısından önemli bir araç olarak değerlendirileceğini ifade etti.

KONYA, bu alanda bilgi ve deneyim paylaşımı için ideal bir şehir olduğunu belirten Eker, “Medeniyet tasavvurumuz ile uygun bir şekilde bilgi ve hikmetle meseleleri çözmeliyiz” dedi.

Zirai Don Hasar Raporu Hazırlığı

Bir gazetecinin zirai donla ilgili sorusunu yanıtlayan Eker, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve ayrıntılı bir rapor hazırlayıp yetkililere aktaracaklarını açıkladı. Çiftçilere destek verilmesinin önemine dikkat çekti.

Sürdürülebilir Tarımın Önemi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımın ekonomik ve diplomatik önemine vurgu yaparak, gıda bağımsızlığının ulusal güvenlik açısından kritik bir konu olduğunu ifade etti. İklim değişikliği ve doğal afetlerin tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirten Altay, “Tarımı sadece üretim değil, diplomatik bir anahtar olarak ele almalıyız” dedi.

Forum, iklim değişikliği, doğal afetler, salgın hastalıklar ve savaşlar gibi konuları bütüncül bir yaklaşımla masaya yatıracak. Yeşil Etki Derneği Başkanı Mine Ataman, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve forumun, yurt içi ve uluslararası alandaki paydaşları bir araya getireceğini açıkladı.

Küresel Tarım Sorunları

Tarım Diplomasisi Forumu, sadece tarımsal üretim değil; aynı zamanda teknoloji kullanımı, gıda milliyetçiliği ve sürdürülebilirlik gibi konuları da gündeme alacak. Etkinliğe, bakanlar, milletvekilleri, uluslararası temsilciler ve sektör profesyonelleri katılacak.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin ev sahipliğinde, TARPOL ile Yeşil Etki Derneği tarafından ekim ayında Konya'da yapılacak foruma ilişkin Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin ev sahipliğinde, TARPOL ile Yeşil Etki Derneği tarafından ekim ayında Konya'da yapılacak foruma ilişkin Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.