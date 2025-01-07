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Tarım Kredi Market'e Yönelik Dolandırıcılık Olayında 7 Şüpheli Gözaltında

Tarım Kredi Market'e dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:19
Tarım Kredi Market'e Yönelik Dolandırıcılık Olayında 7 Şüpheli Gözaltında

Tarım Kredi Market'e Dolandırıcılık Şoku

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'ye yönelen dolandırıcılık suçlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen soruşturmada, 7 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü araştırmada, muhasebe yönetmeni G.B'nin, usulsüz alımlar yaparak şirketi zarara uğrattığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu.

Yanlış Firmalarla Yapılan Alımlar Belirlendi

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, G.B'nin, sahte ürün teslimatı gerçekleştiren 3 farklı şirket üzerinden 5.644.414 lira

Suç Geliri ile Lüks Yaşam Tarifi

İlk izlenimlere göre, söz konusu şirketlerin Tarım Kredi Market'in ödemelerinden kendi komisyon paylarını aldıktan sonra, giderek G.B. ve eşinin hesaplarına para transferi gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan detaylı incelemelerde, G.B'nin bu suç gelirleriyle bir ev satın aldığı ve büyük bir kısmını çevrim içi kumarda kullandığı tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar Gerçekleştirildi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ankara ve Çankırı illerinde eş zamanlı operasyonlar yapılarak 7 şüpheli gözaltına alındı. G.B'nin ikametinde yapılan aramalarda yüksek miktarda nakit para ele geçirilirken, zanlılar hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın derinlemesine devam ettiği belirtiliyor.

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