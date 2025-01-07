Tarım Kredi Market'e Yönelik Dolandırıcılık Olayında 7 Şüpheli Gözaltında

Suç Geliri ile Lüks Yaşam Tarifi

İlk izlenimlere göre, söz konusu şirketlerin Tarım Kredi Market'in ödemelerinden kendi komisyon paylarını aldıktan sonra, giderek G.B. ve eşinin hesaplarına para transferi gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan detaylı incelemelerde, G.B'nin bu suç gelirleriyle bir ev satın aldığı ve büyük bir kısmını çevrim içi kumarda kullandığı tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar Gerçekleştirildi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ankara ve Çankırı illerinde eş zamanlı operasyonlar yapılarak 7 şüpheli gözaltına alındı. G.B'nin ikametinde yapılan aramalarda yüksek miktarda nakit para ele geçirilirken, zanlılar hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın derinlemesine devam ettiği belirtiliyor.