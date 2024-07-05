Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 1 milyar 879 milyon TL tarımsal destek çiftçilerin hesaplarında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 879 milyon 139 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 19:18
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 1 milyar 879 milyon TL tarımsal destek çiftçilerin hesaplarında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, toplam 1 milyar 879 milyon 139 bin liralık destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını belirtti.

DESTEKLEMELERİN DAĞILIMI

Bakan Yumaklı, paylaşımında destekleme ödemelerinin detaylarına da yer verdi. Açıklamasına göre, ödemeler şu kalemlerden oluşuyor:

Tarım Sigortaları Prim Desteği: 1 milyar 861 milyon 119 bin lira

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 7 milyon 405 bin 130 lira

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 5 milyon 725 bin 429 lira

Hububat Baklagil-Dane Mısır Desteği: 3 milyon 261 bin 741 lira

Toprak Analizi Desteği: 1 milyon 627 bin 700 lira

TARIM SİGORTALARI PRİM DESTEĞİ

Ödenen desteklerin en büyük kısmını tarım sigortaları prim desteği oluşturuyor. Bu destek, çiftçilerin tarım sigortaları primlerini karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu sayede, çiftçiler tarım faaliyetlerini daha güvenli bir şekilde sürdürebiliyor ve olası risklere karşı korunmuş oluyor.

KIRSAL KALKINMA YATIRIM DESTEĞİ

Kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında ödenen 7 milyon 405 bin 130 lira, kırsal alanlardaki kalkınma projelerini desteklemek için kullanılacak. Bu destek, kırsal ekonominin güçlendirilmesine ve kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini amaçlıyor.

SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ

Sertifikalı tohum üretim desteği ile çiftçilerin daha kaliteli ve verimli tohum kullanmaları teşvik ediliyor. 5 milyon 725 bin 429 liralık bu destek, tohum üreticilerine önemli bir katkı sağlayarak, tarımın sürdürülebilirliğine ve verimliliğine katkıda bulunacak.

HUBUBAT BAKLAGİL-DANE MISIR DESTEĞİ

Hububat baklagil ve dane mısır üreticileri de bu desteklerden faydalanıyor. 3 milyon 261 bin 741 liralık destekle, bu ürünlerin üretiminin artırılması ve çiftçilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

Toprak analizi desteği, çiftçilerin topraklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla verilen bir diğer önemli destek kalemi. 1 milyon 627 bin 700 liralık bu destekle, çiftçiler toprak analizi yaparak, ürünlerinin verimliliğini artıracak yöntemler geliştirebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu desteklerin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Yapılan bu ödemeler, çiftçilerin üretim maliyetlerini karşılamalarına yardımcı olurken, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini de destekliyor. Bakan Yumaklı, tarımsal desteklerin devam edeceğini ve çiftçilerin her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

1 ayda göbek ve basen yağlarını mum gibi eritiyor! Zayıflamanın en hızlı yolu ondan geçiyor

İş Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! 4A 4B 4C emeklisine kaçmaz rakam

Saçları gürleştiriyor, kabızlığı tarihe gömüyor! İbrahim Saraçoğlu bardak bardak içmeyi öneriyor

Kirada oturana bakanlık müjdesi! Hükümet okeyi çekti 4500 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

O banka faizi sıfırladı! Acil nakit arayana ballı kaymaklı faizsiz 30.000 TL kredi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek

1 ayda göbek ve basen yağlarını mum gibi eritiyor! Zayıflamanın en hızlı yolu ondan geçiyor

8 banka arasında Yapı Kredi'den promosyon ayarı! Çıtayı 45.000 TL’ye yükseltti

Akbank müşterileri elini çabuk tutsun! 5000 TL para iadeleri bugün başladı: Bunu yapanlara verilecek

Sabah Müjdesi! 32 günde bir 19.000 TL- 21.000 TL ödeme IBAN’a yatıyor

İş Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! 4A 4B 4C emeklisine kaçmaz rakam

Şuan başvurana 3.000 TL destek! Temmuz ayı boyunca bankadan bizzat ödenecek

Kirada oturana bakanlık müjdesi! Hükümet okeyi çekti 4500 TL ödeniyor

Saçları gürleştiriyor, kabızlığı tarihe gömüyor! İbrahim Saraçoğlu bardak bardak içmeyi öneriyor

Herkes üçer beşer alıyor! O ürün marketlerden toplatılıyor: Böyle hata olmaz olsun!

Alkole 100 TL zam! Rakı, bira, votka, viski, tekila hepsinin fiyatı adeta boyunu aştı