Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Orman Yangınlarına Dikkat Çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Toplumsal Duyarlılık Çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili olarak topluma önemli bir duyarlılık çağrısı yaptı. Bakan Yumaklı, "Her an ellerimiz tetikte, gözlerimiz ekranlarda insansız hava araçlarının tespit ettiği yerlere arkadaşlarımız koşturmaya devam ediyor. Bu bizim işimiz, yapacağız ancak yangını çıkaranın hiç mi suçu yok. Bu konuda toplumsal bir duyarlılık istirham ediyorum," dedi.

Yangınlar ve Müdahale Çalışmaları

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye genelinde cuma gününden itibaren 342 ciddi yangın çıktığı belirtildi. Yumaklı, ":Devam eden yangınlar Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Ahmetli, İzmir Seferihisar, İzmir Menderes ve Hatay Antakya'da. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarını oldukça kolayladık. Dünden çok çok daha iyi durumdayız," şeklinde ekledi.

Ayrıca, Hatay Antakya'da esen sert rüzgarların bazı zorluklar yarattığını ifade eden Bakan Yumaklı, takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Pilotların rüzgarlı hava koşullarına rağmen cesurca müdahalede bulunduğuna dikkat çekti.

Duyarsızlık ile Mücadele

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürekli bir zorluk olduğunu ifade eden Yumaklı, “Vurdumduymazlığı, duyarsızlığı bir türlü aşamadık. Türkiye'nin hangi noktasında, kimin 2 dakikalık bir hassasiyetini bir kenara bırakıp yapacağı bir işten günlerce uğraşmaya kadar gelen bir süreci anlatamıyoruz” dedi.

Ateş Yakılmaması İçin Uyarılar

Bakan Yumaklı, yarından itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde şiddetli rüzgar uyarısında bulundu. "Dolayısıyla tüm vatandaşlardan lütfen ama lütfen dışarıda ateş yakmamalarını, sigaralarını yol kenarına atmamalarını istiyoruz," diyerek, yangınların yarısından fazlasının orman dışındaki sebeplerle meydana geldiğini vurguladı.

Yumaklı, bu noktada toplumsal duyarlılık ve işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bu konuyu tek başımıza aşamayız, herkesten destek bekliyoruz” ifadesini kullandı. Toplantıda İzmir Valisi Süleyman Elban da Bakan'a eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (önde), İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (önde), İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.