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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Deprem Sonrası 20 Milyar TL Yatırım Açıklandı!

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yapılan 20 milyar TL'lik tarımsal yatırımları, gıda güvenliği ve destekleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:23
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Deprem Sonrası 20 Milyar TL Yatırım Açıklandı!

Yumaklı: 20 Milyar TL'nin Üzerinde Yatırım Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem sonrası yapılan yatırımları Kahramanmaraş'ta duyurdu. Yumaklı, deprem sonrası tarımsal üretimin devamı ve içme suyu ile tarımsal sulama ihtiyaçları için yaklaşık 20 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakanlığın Faaliyetleri ve Hedefleri

Kahramanmaraş'taki basın toplantısında, 11 deprem bölgesi için yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "Bu bölge, tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 15'ini ve ihracatın yüzde 20'sini karşılıyor. Gıda arz güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip," dedi.

Bakan Yumaklı, toplamda 46 milyar lira daha yatırım gerçekleşmesini ve bunun iki yıl içinde tamamlanacağını öngördüklerini ifade etti. Ayrıca, üreticilerin kullanma suyu ve tarımsal sulama bedellerinin %50'sinin devlet tarafından karşılandığını bildirdi.

Hibe Desteği ve Kayıpların Karşılanması

Deprem bölgesine 30 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını açıklayan Yumaklı, ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 106 projeye 571 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremde kayıplarını yaşayan çiftçilere yapılan destekler arasında, 43 bin 317 küçükbaş ve 5 bin 804 büyükbaş hayvan kaybının karşılandığını vurguladı.

Kahramanmaraş için Özel Yatırımlar

Bakan, Kahramanmaraş'ta sadece tarım için 13 milyar lira yatırım planlandığını ve bunun 6 milyar liralık kısmının hayata geçirildiğini ifade etti. Yumaklı, "Birlik ve beraberliğimiz bu süreci atlatmamızı sağlayacak," diyerek tüm kesimlerin bu çabalara katıldığını belirtti.

Toplantıda, Bakan Yumaklı'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve diğer yetkililer eşlik etti.

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