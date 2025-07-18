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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'da Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek çalışma bilgileri aldı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 16:57
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki programları kapsamında Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bakan Yumaklı, ilk olarak Iğdır Valisi Ercan Turan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Turan'dan kentteki çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelerek partinin ilerleyişi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu buluşmada, Bakan Yumaklı AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ile de bir süre sohbet etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır Valiliğine ziyarette bulundu, Valilik Şeref...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır Valiliğine ziyarette bulundu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Ercan Turan (solda), ziyarette hazır bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır Valiliğine ziyarette bulundu, Valilik Şeref...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır Valiliğine ziyarette bulundu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Ercan Turan (solda), ziyarette hazır bulundu.

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