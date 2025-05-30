Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Rize'deki Temaslarını Gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Rize'yi Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rize'ye gitti. İlk olarak Rize Valiliğini ziyaret eden Bakan, burada önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Hasat Etkinliği ve Valilik Ziyareti

Bakan Yumaklı, ÇAYKUR'un Ziraat Botanik Çay Bahçesi'nde düzenlenen hasat etkinliğine katıldıktan sonra Rize Valiliği'ne geçti. Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile bir araya geldi.

AK Parti ile Temaslar

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer'i makamında ziyaret eden Bakan, partinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Yumaklı'ya AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Rize Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sol3) ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Rize Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sol3) ile görüştü.