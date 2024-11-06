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Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi Üzerine Tartışmalar

Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 bütçesi tartışılıyor; milletvekilleri çiftçinin sorunlarına dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:05
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi Üzerine Tartışmalar

Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 Yılı Bütçesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerine milletvekilleri görüşlerini paylaşıyor.

Çiftçilerin Zorlukları

CHP Grubu adına söz alan Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçilerin zor koşullarda mücadele ettiğini belirtti. Barut, "Tarımı sona eren bir ülkede tarım yapmak kolay değil. Çiftçiler, hiçbir kazanç elde edemezken, zarar ediyor ve bu nedenle eylemlere gidiyorlar." şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye'nin çok uluslu şirketler tarafından istismara uğradığını savunarak, çiftçilere verilen desteklerin yetersiz olduğunu ifade etti.

Tarım Sektöründeki Sorunlar

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, tarım sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasılası içindeki payının sürekli gerilediğine dikkat çekti. Kayalar, "Tarımda yaşanan sorunlar yapısaldır ve yıllar içerisinde gelirin azalmasına yol açmıştır," dedi.

Güvenilir Gıda Üretimi

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, sağlıklı gıda üretiminin önemi üzerine vurgu yaptı. Kılıç, gıda enflasyonunun Türkiye'nin en büyük sorunları arasında olduğunu ve çiftçilerin girdi maliyetlerinin artış gösterdiğini dile getirdi.

Su Kaynakları ve Tarımsal Üretim

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türkiye’nin zengin su kaynaklarına sahip olmadığını belirterek, çiftçilerin damla sulama sistemine geçişinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, tarım sigortalarının kapsamının genişletilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Tarımda Yükseliş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada yer aldığını vurgulayarak, kırsal kalkınma programlarıyla yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Açıkkapı, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

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