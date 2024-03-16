Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Artık üzerinde fiyat yazacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün ürünlerinde uygulanacak yeni bir yönetmelik düzenliyor. Yönetmelik için hazırlanan taslağa göre, sigara paketlerinin üzerinden artık fiyat bilgisi de yer alacak. Bunun yanı sıra paket üzerinde, üretim tarihi ve ürünün üretilmiş olduğu yer ile ilgili bilgiler de bulunacak.

Üretim İçin Belge İstenecek

Sigara ve tütün paketlerinde yapılacak olan bu yeniliklerin yanı sıra başka düzenlemeler de yönetmelikte yer alıyor. Tütün ürünleri ile ilgili üretimin yapılabilmesi için şu an yürürlükte olan prosedürlerin yanı sıra yeni şartlar da eklenecek. Bu şartlardan birisi de Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi’nin alınmasının zorunlu hale getirilmesi. Böylece tütün ürünün emisyon seviyelerine de bakılacak. Bu düzenleme ile tütün ürünlerinin emisyonunun, mevzuatta yer alan sınırlar içinde olup olmadığının takip edilebilmesi hedefleniyor.