DOLAR
35,69 -0,16%
EURO
37,47 -0,66%
ALTIN
3.185,43 -1,03%
BITCOIN
3.760.042 -2,36%

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Güncel Taklit-Tağşiş Gıda Listesi: Yeni Ürünler Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi ve listede yeni ürünler yer aldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:43
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Güncel Taklit-Tağşiş Gıda Listesi: Yeni Ürünler Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bu güncelleme ile birlikte, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yer alan listeye yeni ürünler eklendi.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı toplamda 188’e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 950’ye yükseldi.

Güncellenen listede, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağların tespiti gibi birçok uygunsuzluk göz önüne serildi. Yeni eklenen ürünler arasında kağıt kebabı, dana sucuk ve kıyma gibi gıdalar yer alıyor.

Ayrıca, kekikte yabancı madde, bitkisel karışım sıvı yağda gıda kullanımına izin verilmeyen boyalar, taze çeşnili eritme peynirinde natamisin ve bitkisel karışımlı macunda ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Bu durum, tüketicilerin gıda tercihlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini yeniden gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi
3
Sivas Merkezli Kripto Dolandırıcılığı: 43 Kişi Mağdur, 2 Şüpheli Tutuklandı
4
Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya Darbe: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
5
Fransız Senatosu Tartışmalı 2025 Bütçe Tasarısını Kabul Etti
6
İsrail Hükümeti'nden Lübnan'a Çekilme Talimatı: Ordunun Kalma Süresi Uzatıldı
7
İsrail Saldırıları Gazze'deki Eğitim Sistemi İçin Felaket Yaratıyor

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!