Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Güncel Taklit-Tağşiş Gıda Listesi: Yeni Ürünler Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bu güncelleme ile birlikte, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yer alan listeye yeni ürünler eklendi.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı toplamda 188’e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 950’ye yükseldi.

Güncellenen listede, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağların tespiti gibi birçok uygunsuzluk göz önüne serildi. Yeni eklenen ürünler arasında kağıt kebabı, dana sucuk ve kıyma gibi gıdalar yer alıyor.

Ayrıca, kekikte yabancı madde, bitkisel karışım sıvı yağda gıda kullanımına izin verilmeyen boyalar, taze çeşnili eritme peynirinde natamisin ve bitkisel karışımlı macunda ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Bu durum, tüketicilerin gıda tercihlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini yeniden gözler önüne seriyor.