DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.745,26 0,33%
BITCOIN
3.907.711,83 1,42%

Tarımda Kadın Eli Protokolü Erzurum'da İmzalandı

Erzurum'da imzalanan protokolle kırsal kadınlara tarımsal eğitim, teknik destek ve üretime katılımı artıracak ortak çalışmalar başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:53
Tarımda Kadın Eli Protokolü Erzurum'da İmzalandı

Tarımda Kadın Eli Protokolü Erzurum'da İmzalandı

Kırsalda yaşayan kadınların tarımsal üretimde etkinliği artırılacak

"Tarımda Kadın Eli Projesi" kapsamında, kırsalda yaşayan kadınların tarımsal üretimde daha etkin hale gelmesi, mesleki yeterliliklerinin artırılması ve bölge ekonomisine katılımlarının güçlendirilmesi amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yakutiye Kaymakamlığı/Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalandı.

İş birliği kapsamında kırsaldaki kadınlara yönelik eğitim programları hazırlanacak, uygulama alanlarında tarımsal üretim gerçekleştirilecek, tarım alanında teknik bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik teknik geziler düzenlenecek ve proje faaliyetleri kurumlar arasında koordineli bir şekilde yürütülecek.

Protokolün amaçları arasında; kadınların üretim süreçlerine aktif katılımını artırmak, mesleki yeterliliklerini güçlendirmek ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen ortak çalışmalar yürütmek yer alıyor. İş birliği, iki yıl süreyle geçerli olacak.

Protokol, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın ile TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları tarafından rektörlük makamında imzalandı.

“TARIMDA KADIN ELİ PROJESİ” KAPSAMINDA, KIRSALDA YAŞAYAN KADINLARIN TARIMSAL ÜRETİMDE DAHA ETKİN...

“TARIMDA KADIN ELİ PROJESİ” KAPSAMINDA, KIRSALDA YAŞAYAN KADINLARIN TARIMSAL ÜRETİMDE DAHA ETKİN HALE GELMESİ, MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN ARTIRILMASI VE BÖLGE EKONOMİSİNE KATILIMLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

“TARIMDA KADIN ELİ PROJESİ” KAPSAMINDA, KIRSALDA YAŞAYAN KADINLARIN TARIMSAL ÜRETİMDE DAHA ETKİN...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu’da 100–300 Yıllık Geleneksel Kadın Kıyafetleri Defilesi
2
Prof. Dr. Kenan Mortan’ın '100 Soruda Kazdağları ve Etekleri Kılavuzu' tanıtıldı
3
Kayseri'de Müteahhit İddiası: Vatandaşlar 'Yurtdışına Kaçtı' Dedi
4
Güllü'nün Ölümü: Kızı ve Arkadaşı İstanbul'da Gözaltında — Avukatlarından Açıklama
5
Darıca'da kargo poşetinden 60 bin dolar çıktı
6
Ekinambarı'nda Kamyonet Kazası: Sıkışan 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Nizip'te Kamyonet Kasasından Kilolarca Bozuk Et Ele Geçirildi

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi