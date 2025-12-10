Tarımda Kadın Eli Protokolü Erzurum'da İmzalandı

Kırsalda yaşayan kadınların tarımsal üretimde etkinliği artırılacak

"Tarımda Kadın Eli Projesi" kapsamında, kırsalda yaşayan kadınların tarımsal üretimde daha etkin hale gelmesi, mesleki yeterliliklerinin artırılması ve bölge ekonomisine katılımlarının güçlendirilmesi amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yakutiye Kaymakamlığı/Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalandı.

İş birliği kapsamında kırsaldaki kadınlara yönelik eğitim programları hazırlanacak, uygulama alanlarında tarımsal üretim gerçekleştirilecek, tarım alanında teknik bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik teknik geziler düzenlenecek ve proje faaliyetleri kurumlar arasında koordineli bir şekilde yürütülecek.

Protokolün amaçları arasında; kadınların üretim süreçlerine aktif katılımını artırmak, mesleki yeterliliklerini güçlendirmek ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen ortak çalışmalar yürütmek yer alıyor. İş birliği, iki yıl süreyle geçerli olacak.

Protokol, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın ile TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları tarafından rektörlük makamında imzalandı.

