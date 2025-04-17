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Tarkan'ın Annemesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, Maltepe Merkez Cumhuriyet Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:08
Tarkan'ın Annemesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından düzenlenen etkileyici bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Maltepe Merkez Cumhuriyet Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Tarkan ve aile üyeleri katılarak taziyeleri kabul etti. Törende, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına Pınar Tevetoğlu (Tarkan'ın eşi), aile yakınları ve ünlü şarkıcı Zerrin Özer de katıldı. Törende çok sayıda seveni ve dostu bir araya geldi.

Törenin ardından Tevetoğlu'nun naaşı, toprağa verilmek üzere Maltepe Mezarlığı'na götürüldü.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu için tören...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu için tören düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu için tören...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu için tören düzenlendi.

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