TARSİM 2024'te Çiftçilere 22,5 Milyar Lira Destek Sağladı

TARSİM, 2024'te Çiftçiler için Tarihi Destek Sağladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TARSİM kapsamındaki desteklerin boyutunu açıkladı. 2024 yılında TARSİM, çiftçilere toplam 22,5 milyar lira prim desteği ve hasar tazminatı ödedi. Yumaklı, geçen yıl 3,2 milyon poliçe düzenlendiğini belirterek, 10,5 milyar lira devlet prim desteği sağlandığını ve 12 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldığını bildirdi.

2006'dan bugüne kadar, TARSİM aracılığıyla 27 milyon poliçe için toplam 34,5 milyar lira devlet prim desteği sağlanırken, 33 milyar lira hasar tazminatı ödemesinde bulunuldu.

Gayrimenkul Satışlarında Artış

Türkiye genelinde 2024 yılında yaklaşık 3 milyon 66 bin gayrimenkul satıldı. Satışlar, önceki yıla göre yüzde 3,9 artış gösterdi. Tapuda elde edilen harç geliri ise 96 milyar 133 milyon lira ile yüzde 60 oranında bir artış sağladı. İstanbul, 357 bin 873 gayrimenkul satışı ile en yüksek rakama ulaştı.

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu

2019-2024 döneminde kamu binalarında 1,8 milyar lira enerji tasarrufu sağlandı. Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, 2002-2023 döneminde enerji yoğunluğunun yüzde 32 iyileştiğini belirtti.

Aidat Genel Kurul Dönemi Başladı

Site yöneticileri, aidatların belirlenmesi için genel kurul toplantılarının önemine değinerek, kat maliklerinin hukuki yardım alma haklarının bulunduğunu vurguladı.

İsrail'e Yardım Seferberliği

Türkiye, Gazze'deki saldırılardan etkilenenlere destek için Türk Kızılay ve diğer STK'lar aracılığıyla gıda ve sağlık ürünleri yardımı gönderdi.

Kütüphane Ziyaretçi Rekoru

Rami Kütüphanesi, 2 yıl içinde 6 milyondan fazla kitapsever ağırladı ve 200 binin üzerinde kitap ödünç vermeye başladı.

Suriye'deki Mağdurlar Adalet Bekliyor

Baas rejiminin işlediği suçların mağdurları, yetkililerden adalet talep ediyor.

Emtia Piyasasında Gıdaya Olumsuz Etki

Geçtiğimiz hafta gıda ürünleri emtia piyasasında negatif ayrışırken, Ukrayna'dan Avrupa'ya doğalgaz ihracatı durduruldu.

AB 2025'te Zorlu Sınavlarla Karşılaşacak

AB, Trump'ın yönetimi ile birlikte göç ve ticaret konularında büyük bir sınav verecek.

Yunus Akgün'ün Gol Rekoru

Galatasaraylı futbolcu, bu sezon 11 gol atarak kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

Bitlisli Kayakçılar Soğuk Havada Antrenman Yapıyor

Bitlisli kayakçıların antrenmanları -15 derecede devam ederken, yeni şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyorlar.