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TARSİM Sistemi Türk Dünyasında Yaygınlaşıyor

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, TARSİM sisteminin Türk devletlerine yaygınlaştırılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:02
TARSİM Sistemi Türk Dünyasında Yaygınlaşıyor

TARSİM Sistemi İle Türk Dünyasına Umut Dolu Gelecek

Türkiye'nin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'da gerçekleştirdiği temaslarda TARSİM tarım sigorta sisteminin Türk dünyasında yaygınlaştırılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan ile İşbirliği Örnek Proje

Yumaklı, "Azerbaycan ve Türkiye arasında yürüttüğümüz işbirliği, diğer Türk devletlerine de örnek olacaktır. TARSİM, Türkiye'de her geçen gün geliştirilen etkili bir tarım sigortası modelidir ve bu modelin Azerbaycan'da uygulanmasının yanı sıra Özbekistan'da da çalışmalar sürmektedir." ifadelerini kullandı. Türk Devletlerine Yaygınlaştırma İradeleri

Yumaklı, sözlerine şu şekilde devam etti: "TARSİM sisteminin tüm Türk devletlerine yaygınlaştırılması konusunda kararlıyız. Bu projeyle, tarım sektöründe daha güçlü bir dayanıklılık ve sürdürülebilirlik hedefliyoruz."

Tarım ve Orman Bakanı'nın yaptığı bu açıklamalar, Türk dünyasında ortak tarım politikaları geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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