Tarsus’ta Fabrika Konteynerlerinde Yangın: 5 Konteyner Kullanılamaz

Tarsus’ta Fabrika Konteynerlerinde Yangın Söndürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir fabrika sahasındaki konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Yangın, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içindeki bir fabrika inşaat sahasındaki konteynerlerde, henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

Olay yerine yapılan ihbarın ardından itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü ve büyümesi engellendi.

Yangında, inşaat sahasında bulunan 5 konteyner kullanılamaz hale geldi.

