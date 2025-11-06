Tarsus’ta Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralanmadı

Tarsus-Çamlıyayla karayolunda devrilen kamyonun sürücüsü K.A. yara almadan kurtuldu; jandarma yolu kontrollü şekilde sağladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:13
Tarsus-Çamlıyayla Karayolunda Kamyon Devrildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kamyonun devrilmesiyle sonuçlanan kaza, Tarsus-Çamlıyayla karayolunda meydana geldi.

Kaza ve sürücünün durumu

Alınan bilgiye göre, K.A. idaresindeki 01 ANC 005 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Güvenlik önlemleri

Jandarma ekipleri olay yerinde çevrede güvenlik önlemleri alarak yol trafiğini kontrollü şekilde sağladı.

