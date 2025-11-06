Tarsus’ta Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralanmadı

Tarsus-Çamlıyayla Karayolunda Kamyon Devrildi
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kamyonun devrilmesiyle sonuçlanan kaza, Tarsus-Çamlıyayla karayolunda meydana geldi.
Kaza ve sürücünün durumu
Alınan bilgiye göre, K.A. idaresindeki 01 ANC 005 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Güvenlik önlemleri
Jandarma ekipleri olay yerinde çevrede güvenlik önlemleri alarak yol trafiğini kontrollü şekilde sağladı.
