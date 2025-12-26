DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,58 0,65%
ALTIN
6.225,26 -0,89%
BITCOIN
3.807.396,95 -0,96%

Tarsus'ta Regaib Kandili'nde Kandil Simidiyle Dayanışma

Tarsus Belediyesi, Regaib Kandili'nde cami ve çevrelerde kandil simidi dağıtarak kentte birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:49
Tarsus'ta Regaib Kandili'nde Kandil Simidiyle Dayanışma

Tarsus'ta Regaib Kandili'nde Kandil Simidiyle Dayanışma

Tarsus Belediyesi cami önlerinde ikramlarda bulundu

Tarsus Belediyesi, mübarek Regaib Kandili dolayısıyla ilçe genelinde camilerde ve cami çevrelerinde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Kandil namazının ardından gerçekleştirilen ikramlarda, ilçedeki cami önlerinde vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. Uygulama sayesinde kandil gecesinin manevi atmosferi Tarsus'un dört bir yanında paylaşılarak yaşatıldı ve birlik ve dayanışma duygusu kent genelinde karşılık buldu.

Kandil gecelerinin toplumsal dayanışma açısından önemine dikkat çeken Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yaptığı açıklamada, "Kandil geceleri; birlik, beraberlik ve paylaşma duygularımızın güçlendiği çok özel zamanlardır. Bu mübarek gecenin bereketinin kentimize ve tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

TARSUS BELEDİYESİ, MÜBAREK REGAİB KANDİLİ DOLAYISIYLA İLÇE GENELİNDE CAMİLERDE VE CAMİ...

TARSUS BELEDİYESİ, MÜBAREK REGAİB KANDİLİ DOLAYISIYLA İLÇE GENELİNDE CAMİLERDE VE CAMİ ÇEVRELERİNDE VATANDAŞLARA KANDİL SİMİDİ İKRAMINDA BULUNDU.

TARSUS BELEDİYESİ, MÜBAREK REGAİB KANDİLİ DOLAYISIYLA İLÇE GENELİNDE CAMİLERDE VE CAMİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Şeb-i Arus: Mevlânâ'nın 752. Vuslat Yıldönümü Anıldı
2
Çerçioğlu, Çocukları 'Müzisyenler Çetesi' ile Tiyatroya Buluşturdu
3
Çolakbayrakdar: "Meslek Sahibi Olmak, Güçlü Bir Geleceğin Anahtarıdır" — Arif Molu Lisesi Ziyareti
4
Elazığ’da Burun Estetiğinde Şaşırtan Olay: Rinolit (Burun Taşı) Çıkarıldı
5
Turgut Özal Tıp Merkezi: Sağlık Turizminde Dünya Çapında Merkez Olma Hedefi
6
Karacasu'da veda yemeği: Savcı Ali Osman Tan ve Mal Müdürü Zekayi Amaç'a plaket
7
Afyon Kocatepe'nin Uluslararası Öğrencileri Şuhut'ta Tarih ve Kültürle Buluştu

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı