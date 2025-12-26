Tarsus'ta Regaib Kandili'nde Kandil Simidiyle Dayanışma

Tarsus Belediyesi cami önlerinde ikramlarda bulundu

Tarsus Belediyesi, mübarek Regaib Kandili dolayısıyla ilçe genelinde camilerde ve cami çevrelerinde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Kandil namazının ardından gerçekleştirilen ikramlarda, ilçedeki cami önlerinde vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. Uygulama sayesinde kandil gecesinin manevi atmosferi Tarsus'un dört bir yanında paylaşılarak yaşatıldı ve birlik ve dayanışma duygusu kent genelinde karşılık buldu.

Kandil gecelerinin toplumsal dayanışma açısından önemine dikkat çeken Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yaptığı açıklamada, "Kandil geceleri; birlik, beraberlik ve paylaşma duygularımızın güçlendiği çok özel zamanlardır. Bu mübarek gecenin bereketinin kentimize ve tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

