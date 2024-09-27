Tartışmalı Azot Gazı Yöntemiyle İnfaz: Alan Eugene Miller'ın Ölümü

Alabama'da Tartışmalı İnfaz Yöntemi Uygulandı

ABD'nin Alabama eyaletinde, Alan Eugene Miller adlı 59 yaşındaki mahkum, azot hipoksisi olarak adlandırılan tartışmalı infaz yöntemiyle hayatını kaybetti. Miller, bu yöntemle idam edilen ikinci kişi olma unvanını taşıyor.

İnfaz Süreci ve Son Sözler

Miller, infaz sırasında sedyeye bağlı olarak yüzüne takılan bir maske ile azot gazı solumaya zorlandı. Bir muhabirin tanıklığına göre, Miller yaklaşık iki dakika boyunca titreyerek sarsılmayı sürdürdü ve ölmeden önce yaklaşık altı dakika paralize olmuş şekilde nefes almakta zorlandı. Son anlarında masum olduğunu belirterek, "Burada olmak için hiçbir şey yapmadım" sözlerini söyleyerek hayatını kaybetti.

Azot Gazı Yöntemi ve Eleştiriler

Azot gazı ile infaz, mahkumun vücudundaki tüm oksijenin tükenmesine kadar azot solumasına dayanıyor. Bu yöntem, uzmanlar tarafından "zalimce, acı verici ve işkenceli" olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler, bu infaz biçimini "devlet tarafından onaylanmış işkenceden başka bir şey değil" şeklinde tanımlamıştır.

Miller'ın Suçlamaları ve Tarihi

Miller, 1999 yılında üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 2000 yılında idama mahkum edilmişti. Alabama'da azot hipoksisi yöntemiyle gerçekleşen ilk infaz, 25 Ocak 2023 tarihinde yapılmıştı. Alabama, bu infaz yöntemini kullanan ABD'deki tek eyalet olma özelliğini taşırken, Louisiana, Oklahoma ve Mississippi eyaletlerinde de benzer yöntemler yasaklanmamıştır fakat henüz uygulanmamıştır.