Taşkent Eğitim Müşavirliği'nden Türk Öğretmenlere İftar Programı

Taşkent'te Türk Öğretmenler İçin İftar Programı

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Özbekistan’da görev yapan Türk öğretmenler için özel bir iftar programı düzenledi. Eğitim Müşaviri Ebubekir Aydın ev sahipliğinde, Taşkent’teki bir Türk lokantasında gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, yerel üniversitelerdeki öğretim görevlileri ve Taşkent Türk İlkokulu ile Ortaokulu öğretmenleri aileleriyle birlikte katıldı.

Ramazan Coşkusu ve Öğretmenlere Teşekkür

Etkinlikte konuşan Aydın, Özbekistan'daki mübarek Ramazan ayının coşkusunu ve huzurunu yaşamanın mutluluğunu aktardı. Aydın, bu özel ayın hayırlara vesile olmasını dileyerek, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Büyükelçi Ulutaş ise öğretmenlerle bir araya geldiği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk öğretmenlere üstlendikleri fedakarlıklar ve verdikleri emeklerden ötürü teşekkür etti. Ulutaş, "İster Taşkent’te, ister Türkiye'de, ister dünyanın herhangi bir yerinde olun, öğretmenlerin yaptığı çalışmalar büyük önem taşıyor. Sizler, öğrencilerin ve çocukların dünyalarını genişletiyor, ufuklarını açıyorsunuz," ifadelerini kullandı.

Türk Mutfağından Lezzetler

İftar programında, davetlilere Türk mutfağının leziz yemekleri ve tatlıları ikram edildi. Katılımcılar, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu paylaşmanın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Özbekistan’da görev yapan Türk öğretmenler için iftar programı düzenledi. Eğitim Müşaviri Ebubekir Aydın’ın (sağda), ev sahipliğinde Taşkent’teki bir Türk lokantasında düzenlenen iftar etkinliğine Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş (ortada), Taşkent’teki çeşitli üniversitelerle Taşkent Türk İlkokulu ve Ortaokulunda görev yapan Türk öğretim görevlileri ve öğretmenlerle onların aileleri katıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Özbekistan’da görev yapan Türk öğretmenler için iftar programı düzenledi. Eğitim Müşaviri Ebubekir Aydın’ın (sağda), ev sahipliğinde Taşkent’teki bir Türk lokantasında düzenlenen iftar etkinliğine Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş (ortada), Taşkent’teki çeşitli üniversitelerle Taşkent Türk İlkokulu ve Ortaokulunda görev yapan Türk öğretim görevlileri ve öğretmenlerle onların aileleri katıldı.