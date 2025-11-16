Taşkent Zirvesi: Orta Asya’da Bölgesel Güvenlik İçin Önleyici Tedbirler Onaylandı

Taşkent Zirvesinde 2026-2028 Dönemine Yönelik Güvenlik Tedbirleri Kabul Edildi

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen 7. Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısında, bölgesel güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde 2026-2028 dönemleri için Orta Asya’da güvenlik risklerinin önlenmesine dair tedbirler onaylandı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı.

Liderler toplantı sonunda ortak bildiriyi imzaladı. Ayrıca Kırgızistan’ın 2027-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi olarak aday gösterilmesine ilişkin çağrı ve Azerbaycan’ın istişare formatına tam üye olarak katılmasına ilişkin karar da kabul edildi.

Mirziyoyev: "Başarıya giden yolumuz dostluk ve iş birliğinden geçiyor"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Asya'nın kısa sürede diyalogdan gerçek ortaklığa geçtiğini vurgulayarak sınır meselelerinin çözüldüğünü ve sınırların açıldığını belirtti. Mirziyoyev, enerji, ulaştırma ve ticaret alanlarında sağlanan iş birliğinin somut sonuçları olduğuna dikkat çekti: "Karşılıklı ticaret hacmi 10,7 milyar dolara ulaştı, yatırımlar yüzde 17 arttı".

Mirziyoyev, bölge ülkelerinin karşılıklı ticareti iki kat artırma potansiyeline işaret ederek 2023 yılı bölgesel ticari-ekonomik etkileşimi programının kabulünü, ortak yatırım alanı deklarasyonunun geliştirilmesini ve e-ticaretin ortaklaşa geliştirilmesini önerdi. "Gücümüz birliktedir. Başarıya giden yolumuz dostluk ve iş birliğinden geçiyor," sözleriyle birleşme çağrısını yineledi.

Tokayev: "Amacımız Orta Asya’nın statüsünü güçlendirmek"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan’ın bölgesel iş birliğine katılımının bölge için olumlu katkı sağlayacağına işaret etti. Tokayev, istişare toplantılarının verimliliğini vurgulayarak Orta Asya’nın büyük çaplı dönüşüm sürecinden geçtiğini ve kapalı sınırlar döneminin sona erdiğini belirtti.

Tokayev, "Orta Asya Plus formatına ilgi artıyor" diyerek bu ortaklığın amacının bölgede istikrarı sağlamak, sürdürülebilir ilerleme için şartları oluşturmak ve halkların refahını artırmak olduğunu ifade etti. "Amacımız Orta Asya’nın dinamik sosyal ve ekonomik kalkınma, kapsamlı iş birliği, barış ve refah bölgesi olarak statüsünü güçlendirmektir" dedi.

Rahman: Tek Bir Ulaşım ve Lojistik Alanı Önerisi

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, istişare formatında siyasi diyalog ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesini desteklediklerini belirtti. Rahman, Orta Asya’nın yoğun diplomatik diyaloğunun yenilikçi girişimler ve yeni iş birliği alanları yarattığını söyledi.

Ekonomik gelişmenin sürdürülebilirliğine vurgu yapan Rahman, üretim entegrasyonu, enerji alanında iş birliği ve demiryolu koridorlarının imarı için ortak yapıcı adımlar atılması gerektiğini ifade etti ve bu kapsamda Orta Asya’da tek bir ulaşım ve lojistik alanı oluşturulması önerisinde bulundu.

Toplantıda kabul edilen tedbirler ve ortak deklarasyonlar, bölgesel istikrarı güçlendirmeye ve Orta Asya ülkeleri arasında ekonomik, ulaştırma ve güvenlik iş birliğini derinleştirmeye yönelik somut adımlar olarak öne çıktı.

