Taşköprü’yü Geleceğe Taşıyan Adımlar: Başkan Hüseyin Arslan’ın 2026 Vizyonu

Başkan Hüseyin Arslan: Taşköprü’yü geleceğe taşıyan adımları atıyoruz

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü Belediye Meclisi toplantısında ilçeye kazandırılan çalışmaları ve gelecek vizyonunu paylaştı. Başkan Arslan, "her adımda hizmet, her adımda kalıcı eser" anlayışıyla yürütülen projelerin ilçenin bugününe ve yarınına değer kattığını vurguladı.

2025’te tamamlanan hizmetler ve altyapı çalışmaları

Belediye, 2025 yılı boyunca hayata geçirilen yatırımlar, sosyal projeler ve altyapı uygulamalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam etti. Arslan, yürütülen hizmetlerin somut göstergesi olarak ilçe nüfusundaki artışı işaret etti: 2024’te 15 bin 587 olan Taşköprü nüfusu, 2025 itibarıyla 16 bin 696’ya çıkarak bin 109 kişilik artış gösterdi.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda ilçe genelinde kapsamlı yol ve kaldırım çalışmaları yapıldı; bu çalışmalar kapsamında 15 bin metrekare parke taşı, 5 bin 500 metre bordür, 3 bin metrekare karo taşı ve 300 metre beton oluk uygulandı. Kış aylarında tuzlama ve karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile KASMİB destekleriyle belediye araç filosuna yaklaşık 15 milyon TL değerinde 3 yeni çöp toplama aracı kazandırıldı. Atıksu Arıtma Tesisinde bakım-onarım çalışmaları yapıldı; sıfır atık bilincini artırmaya yönelik eğitimler, mobil atık getirme merkezleri ve geri dönüşüm çalışmaları yaygınlaştırıldı.

Hizmetlerdeki detaylar arasında 95 su arızası ve 623 kanalizasyon arızasının giderilmesi, yeni yapılan 42 binaya su ve kanalizasyon bağlantısı sağlanması yer aldı. İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi aktif hâle getirilerek modern otomasyon sistemiyle 7/24 kontrol altına alındı.

İlçedeki 33 park ve yeşil alan baştan sona elden geçirilirken, yaklaşık 200 yeni ağaç toprakla buluşturuldu. Harmancık ve Tekke Mahallelerinde voleybol, basketbol ve halı sahaları içeren spor alanları hizmete sunuldu. Ethem Mahallesi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi kapsamında 3,5 km sıcak asfalt tamamlandı.

Kültürel ve tanıtım faaliyetlerinde; Muzafferettin Gazi Hamamı modernize edilerek yeniden hizmete açıldı, Kent Tarihi Müzesi ve Pompeiopolis Antik Kenti yıl boyunca binlerce ziyaretçi ağırladı. Taşköprü, ulusal ve uluslararası fuarlarda sarımsağı, kuyu kebabı ile tarihi ve kültürel değerleriyle tanıtıldı.

Sosyal hizmetlerde bin aileye gıda yardımı yapıldı. Günlük 350 kişilik aşevi, evde sağlık ve temizlik hizmetleri, Ramazan iftarları, aşure ikramları ve sünnet şöleni gibi hizmetler sürdürüldü. Yaz Spor Okulları’nda 12 branşta bin öğrenciye eğitim verilirken, LGS’de dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Taşköprü İtfaiyesi 2025’te 265 olaya müdahale ederken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ruhsatlandırma, pazar denetimleri ve okul önlerinde güvenlik çalışmalarını sürdürdü. Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi’nde faal firma sayısı artış gösterdi ve 2026 itibarıyla yeni yatırımların önü açıldı. 2025 yılı bütçesinde gelirler yüzde 106, giderler yüzde 97 oranında gerçekleşerek mali disiplin sağlandı.

2026 için planlanan vizyon projeleri

Başkan Arslan, 2026 yılında hayata geçirilecek projeleri de paylaştı. Planlanan çalışmalar arasında Araç Muayene İstasyonu, Açık Cezaevi Projesi, Köprübaşı Meydan Düzenlemesi, Yöresel Ürünler Satış Alanı, Atlı Turizm Projesi, Kreş Projesi, Soğuk Hava Deposu, KYK Yurdu, TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi Projesi ve Avrupa Birliği destekli LEADER Yerel Kalkınma Projeleri bulunuyor. Arslan, bu iddialı projelerle ilçeye kalıcı eserler kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN ARSLAN, TAŞKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMASINDA İLÇEYİ GELECEĞE TAŞIYAN ADIMLAR ATTIKLARINI SÖYLEDİ.