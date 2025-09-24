Tatar'dan Erdoğan'a Teşekkür: BM'de KKTC'yi Tanıyın Çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu'ndaki 'KKTC'yi tanıyın' çağrısına teşekkür ederek Türkiye'nin desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 02:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 02:42
KKTC Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın çağrısını memnuniyetle karşıladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği çağrıya teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın yazılı açıklamasında, Erdoğan'ın Genel Kurul konuşmasında şu ifadeleri kullandığı belirtildi: Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum. Uluslararası toplum, Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır maruz bırakıldığı haksız izolasyona artık son vermelidir.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının güvenli geleceğinin teminatının her zaman ana vatan Türkiye olduğunu vurguladı ve "Bizden hiçbir zaman esirgemediği desteğinden dolayı Sayın Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.

BM 80. Genel Kurulu'nun en önemli gündem maddesinin Filistin devletinin resmen tanınması ve Filistinli masumlara yönelik devam eden saldırıların durdurulması olduğunu kaydeden Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kritik platformda Kıbrıs Türklerini de gündeme taşımasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tatar ayrıca şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, BM Genel Kurulu’nda dile getirdiği haklı çağrı için teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bizi yine unutmamış daha da ötesinde yine en yüksek perdeden sesimiz, sözümüz olmuştur. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halkım adına şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum."

