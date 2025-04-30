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Tatar: "Devletimize Sarılmak Durumundayız"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözümün önemini vurgulayarak, "Artık sonuna kadar devletimize sarılmak durumundayız" dedi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 12:23
Tatar: "Devletimize Sarılmak Durumundayız"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Devletimize Sarılmak Durumundayız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkedeki çoğunluğun Kıbrıs'ta iki ayrı devlet istediğini belirterek, "Artık sonuna kadar devletimize sarılmak durumundayız" dedi.

Tatar, hafta sonu açılışı planlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Kıbrıs Üniversitesi Saha Araştırma Merkezince yapılan ankete atıfta bulunan Tatar, KKTC'de iki devletli çözüme inananların oranının %65,8 olduğunu kaydetti. Katılımcıların yalnızca %19,7'sinin bu fikre karşı çıktığını ifade etti.

Tatar, "Bundan 4,5 yıl önce başlattığımız egemen eşit ve eşit uluslararası statü temelli siyasetimiz başarıya ulaşmıştır. GKRY'de yapılan anket bunun göstergesidir. İki devletli çözüme karşı çıkanların KKTC'deki oranı artık %20'nin altındadır" şeklinde konuştu.

Tatar, 1963'ten bu yana KKTC'nin devletleşme sürecini vurgulayarak, Kıbrıs Türklerinin kendi egemen devletlerinin bayrağı altında özgürce yaşadığını söyledi. 1960'ta kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin asli unsuru olduklarının altını çizen Tatar, "Egemenliklerimizden asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tatar, "Artık biz sonuna kadar devletimize sarılmak durumundayız. 1963'ten 1974'e kadar Kıbrıs Türkü'nün devletleşme sürecini kademe kademe görebiliriz. Görüyoruz ki halkımız, kendi devletine sarılmıştır. İçeride sıkıntılar olabilir fakat halkımız, ambargoları ve izolasyonları bir kenara bırakarak tüm dünyaya özgürlüğüne ve egemenliğine ne kadar önem verdiğini göstermiştir. GKRY'de yapılan anket sonucunda KKTC halkı, herkese 'Benim devletimi dikkate al.' mesajı vermiştir" dedi.

Kıbrıs Türkünün egemenliğini mücadelesi ile kazandığını belirten Tatar, 60 yıldan beri kendi kurumlarını oluşturduğunun altını çizdi. Çözüm sürecine de değinen Tatar, Annan Planı referandumu ve Crans Montana görüşmelerinde "çözüm istemeyen tarafın" açıkça GKRY olduğu mesajını verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hafta sonu açılışı planlanan KKTC...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hafta sonu açılışı planlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki incelemelerinin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hafta sonu açılışı planlanan KKTC...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hafta sonu açılışı planlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki incelemelerinin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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