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Tatar, Hristodulidis'in Üçlü Görüşme İddialarını Reddetti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Hristodulidis'in üçlü görüşme iddialarını yalanladı, müzakerelerin koşullarını netleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:47
Tatar, Hristodulidis'in Üçlü Görüşme İddialarını Reddetti

Tatar'dan Hristodulidis'e Cevap

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 13 Ağustos'ta gerçekleştirecekleri bir üçlü görüşme daveti aldıkları yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Müzakere Koşulları Net

Tatar, yaptığı açıklamada, Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmeden Kıbrıs konusundaki müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olmadığını vurgulayarak, federal çözüm müzakerelerine dönüş yapmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Hristodulidis’in İfadeleri

Hristodulidis'in yaptığı açıklamalara karşılık olarak Tatar, "Kimse müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlayacağı bekentisi içerisine girmesin. Federal çözüm arayışları Crans Montana’da bitmiştir. Müzakerelerin herhangi bir formatta devam etmesi için ortak bir zemin yoktur," dedi. Tatar, Rum liderin üçlü görüşme iddialarının gerçek olmadığını da sözlerine ekledi.

KKTC'nin Tavrı

Tatar, Hristodulidis’in sürekli bir algı yaratarak Türk tarafını zora sokma çabasında bulunduğunu belirtti ve KKTC’nin Türkiye ile tam uyum içerisinde hareket ettiğini vurguladı. Ayrıca, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten böyle bir davet yok. Mevcut koşullar altında üçlü görüşmeye onay vermemiz imkansızdır," dedi.

Sonuç Olarak

Tatar, "Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz tescil edilmeden müzakerelerde bir ilerleme olmaz. Rumların niyetleri algı yaratmak ve Türk tarafını baskı altına almaktır. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hristodulidis’in boş hayaller peşinden koşmayı bırakması ve adadaki gerçekleri dikkate alması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (fotoğrafta), Güney Kıbrıs Rum...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (fotoğrafta), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 13 Ağustos'ta üçlü görüşmeye çağrıldıkları yönündeki iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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