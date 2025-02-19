Tatar: "Pakistan, KKTC’ye Sürekli Destek Olan Bir Ülke"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesindeki Pakistanlıların ekonomiye ve ticarete yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti ve "Pakistan, KKTC’ye devamlı destek veren bir ülke."

KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşen kabulde, Pakistan Birlik ve Kültür Derneği Başkanı Navaz Muhammet ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Tatar, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk ve Pakistan halkları arasındaki güzel ilişkilere dikkat çekerek "İki halk arasındaki iletişim büyük bir öneme sahip." dedi.

Pakistani çalışanların KKTC’nin her alanında büyük hizmetler sunduğunu belirten Tatar, "Pakistanlılara ekonomi ve ticarete olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." diye ekledi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinde Başbakan Şahbaz Şerif'in "Pakistan, Kuzey Kıbrıs davasına tam destek vermekte ve bu davada tereddütsüz bir şekilde Türkiye’nin yanında yer almaktadır." açıklamasına değinerek, "Pakistan, KKTC’ye devamlı destek veren bir ülkedir. Şahbaz Şerif'in açıklaması bize güç vermektedir. Pakistan, hem ana vatan Türkiye hem de KKTC için önemli bir dost ve kardeş ülkesidir." şeklinde konuştu.

Pakistan Birlik ve Kültür Derneği Başkanı Navaz Muhammet, 2020 yılında kurulan derneğin çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi. Muhammet, Pakistanlıları bir araya getirmek, sorunlarını çözmek ve kendi kültürlerini KKTC’de temsil etmek için yürüttükleri çalışmalara dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisinde, Pakistan Birlik ve Kültür Derneği Başkanı Navaz Muhammet ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisinde, Pakistan Birlik ve Kültür Derneği Başkanı Navaz Muhammet ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.