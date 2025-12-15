DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,17 -0,03%
ALTIN
5.957,25 -1,01%
BITCOIN
3.836.365,73 -1,34%

Tatvan'da Öğrenciler Yoğurt Fabrikasını Gezdi — Yerli Üretime İlgi

Vangölü İlkokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Bitlis OSB'deki yoğurt fabrikasını ziyaret ederek üretim sürecini inceledi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:20
Tatvan'da Öğrenciler Yoğurt Fabrikasını Gezdi — Yerli Üretime İlgi

Tatvan'da öğrenciler yerli üretimi yakından tanıdı

Vangölü İlkokulu öğrencilerinden üretim serüveni

Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitim gören Vangölü İlkokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında üretim alanlarını yerinde görmek için bir araya geldi. Öğrenciler, Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir yoğurt fabrikasını ziyaret ederek süt ve yoğurt üretim aşamalarını ilgiyle inceledi.

Ziyaret sırasında öğrenciler, fabrika yetkililerinden üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Etkinlik, fabrika sahibi Vacip Demir'in öğrencilere yoğurt ve süt ikramında bulunmasıyla son buldu; minikler hem tadına baktı hem de üretimi yerinde görmenin heyecanını yaşadı.

Okul müdürü Şahin Ballıkaya etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrencilerimizin yerli üretimi yakından tanımalarını, emek ve üretim sürecini yerinde görmelerini amaçladık. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren tasarruf bilinci kazanması, yerli ve milli ürünlere sahip çıkması geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Bu ziyaret sayesinde öğrencilerimiz hem eğlendi hem de öğrendi" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, yerli üretimin önemini uygulamalı olarak görmenin mutluluğunu ve bilgilendirici deneyimi vurguladı. Okul yönetimi, benzer gezilerin öğrencilerin tasarruf bilinci ve üretim farkındalığını artırmada önemli rol oynadığını belirtti.

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BULUNAN VANGÖLÜ...

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BULUNAN VANGÖLÜ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ, BİTLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN BİR YOĞURT FABRİKASINI ZİYARET ETTİ.

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BULUNAN VANGÖLÜ...

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Güneysu'da Veresiye Tartışması Bakkalı Ateşe Sürdü
2
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı
3
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması
4
Elazığ'da 3 Köyün İçme Suyu Boru Hatları Tamamlandı
5
Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı
6
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İstanbul-Samsun Otobüsünde 65 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri