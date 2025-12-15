Tatvan'da Öğrenciler Yoğurt Fabrikasını Gezdi — Yerli Üretime İlgi

Tatvan'da öğrenciler yerli üretimi yakından tanıdı

Vangölü İlkokulu öğrencilerinden üretim serüveni

Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitim gören Vangölü İlkokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında üretim alanlarını yerinde görmek için bir araya geldi. Öğrenciler, Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir yoğurt fabrikasını ziyaret ederek süt ve yoğurt üretim aşamalarını ilgiyle inceledi.

Ziyaret sırasında öğrenciler, fabrika yetkililerinden üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Etkinlik, fabrika sahibi Vacip Demir'in öğrencilere yoğurt ve süt ikramında bulunmasıyla son buldu; minikler hem tadına baktı hem de üretimi yerinde görmenin heyecanını yaşadı.

Okul müdürü Şahin Ballıkaya etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrencilerimizin yerli üretimi yakından tanımalarını, emek ve üretim sürecini yerinde görmelerini amaçladık. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren tasarruf bilinci kazanması, yerli ve milli ürünlere sahip çıkması geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Bu ziyaret sayesinde öğrencilerimiz hem eğlendi hem de öğrendi" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, yerli üretimin önemini uygulamalı olarak görmenin mutluluğunu ve bilgilendirici deneyimi vurguladı. Okul yönetimi, benzer gezilerin öğrencilerin tasarruf bilinci ve üretim farkındalığını artırmada önemli rol oynadığını belirtti.

