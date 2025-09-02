Tatvan'da Park Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 4 Gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde araç parkı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olay, Tuğ Mahallesi'nde Z.K. ile Y.Y. arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışmayla başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu Z.K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Z.K., yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Y.Y., S.Y., suça sürüklenen çocuk ile ölen kişinin amcası Z.K. gözaltına alındı.