Tatvan'da Yağmur Sonrası Van Gölü Üzerinde Gökkuşağı

Renkli Manzara İlçeyi Süsledi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yağmurun hemen ardından Van Gölü üzerinde beliren gökkuşağı, ilçe semalarında etkileyici bir görüntü oluşturdu.

Kısa süreli yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağının bir ucunun Van Gölü üzerinde olduğu görüldü. Tatvan'ın doğal güzellikleriyle bütünleşen bu renkli sahne, günün en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu.

Vatandaşların ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çeken bu an, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE YAĞMURUN ARDINDAN VAN GÖLÜ ÜZERİNDE ORTAYA ÇIKAN GÖKKUŞAĞI ETKİLEYİCİ BİR MANZARA OLUŞTURDU.