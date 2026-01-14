TAV İşletme Hizmetleri, Skytrax 2025'te Çok Sayıda Lounge ile 5 ve 4 Yıldız Aldı

TAV İşletme Hizmetleri, Extime ve Primeclass lounge'larıyla 2025 Skytrax değerlendirmelerinde çok sayıda 5 ve 4 Yıldız elde etti; Capital One Lounge 5 Yıldız aldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:44
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:44
TAV İşletme Hizmetleri, Skytrax 2025 değerlendirmelerinde birden fazla lounge ile üst düzey derecelere layık görüldü

TAV İşletme Hizmetleri, Skytrax 2025 lounge denetimlerinde Extime ve Primeclass markalarıyla işlettiği birçok lounge ile 5 ve 4 Yıldız derecelerine layık görüldü. Şirket tarafından New York John F. Kennedy Havalimanı’nda işletilen Capital One Lounge da 5 Yıldız alan lounge’lar arasında yer aldı.

TAV Havalimanları’nın ağırlama ve ayrıcalıklı hizmetler alanındaki iştiraki TAV İşletme Hizmetleri’nin dünya genelinde farklı lokasyonlarda işlettiği lounge’lar, Skytrax tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirme sürecinde üst seviye derecelendirmelere layık görüldü. Lounge’lar; tasarım, konfor, temizlik, yeme-içme kalitesi, hizmet hızı ve genel misafir deneyimi dâhil olmak üzere 250’den fazla kriter üzerinden değerlendirildi.

“TAV İşletme Hizmetleri olarak yılda yaklaşık 7 milyon yolcuya, 19 ülkede, 29 havalimanında 110’dan fazla noktada hizmet sunuyoruz. Yerel ihtiyaç ve beklentileri gözetirken, her noktada aynı yüksek hizmet standardını sunma yaklaşımımızın bu şekilde takdir edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Misafirlerimizin bize duyduğu güven en büyük motivasyonumuz. Bu dereceler, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve profesyonelliğinin önemli bir göstergesi. Titiz ve bağımsız değerlendirmeleri için Skytrax ekibine de teşekkür ederiz. Bu objektif bakış açısı, hizmetlerimizi sürekli geliştirme hedefimizi destekliyor ve misafir deneyiminde lider olma vizyonumuzu güçlendiriyor. Havalimanı iş ortaklarımızla birlikte; konforu, çağdaş tasarımı ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışını bir araya getiren lounge deneyimleri sunmaya devam edeceğiz.”

2025 Skytrax Değerlendirmesinden Öne Çıkanlar

New York John F. Kennedy Havalimanı - Capital One Lounge: TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Capital One Lounge, modern tasarımı, şık atmosferi ve kişiye özel hizmet anlayışıyla 5 Yıldız aldı.

Bermuda ve Muscat: Bermuda’daki İç Hatlar ve Uluslararası Primeclass Lounge’lar ile Muscat’taki Primeclass Lounge, yüksek hizmet kalitesi ve misafir memnuniyetiyle 5 Yıldız ile değerlendirildi.

Extime Lounge’lar (4 Yıldız): TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Paris Orly, Paris Charles de Gaulle ve Almatı Havalimanları’ndaki Extime Lounge’lar 4 Yıldız derecesi aldı.

Primeclass Lounge’lar (4 Yıldız): Paris Orly, Ankara Esenboğa, Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Riga, Üsküp, Batum, Tiflis, Bergamo ve Medine havalimanlarında bulunan Primeclass Lounge’lar, Skytrax değerlendirmeleri kapsamında 4 Yıldız derecesine layık görüldü. Şirket tarafından işletilen ve 4 Yıldız alan diğer lounge’lar arasında ise Santiago’daki Primeclass Pacifico Lounge ile Washington, D.C.’de bulunan Turkish Airlines Star Alliance Lounge da yer aldı.

Skytrax Airline Lounge Star Ratings, alanında uzman denetçiler tarafından yapılan detaylı yerinde incelemeler sonucunda verilen ve dünya genelinde lounge kalitesinin en önemli referanslarından biri olarak kabul ediliyor.

MUSCAT

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

