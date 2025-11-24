Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfla tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, emeklerine minnet ve saygı sundu.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:10
24 Kasım Öğretmenler Günü

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yayımladığı mesajla eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Başkan Tatık, mesajında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden ilham aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Öğretmenler, yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır".

Tatık, emekleriyle, sabırlarıyla, bilgi ve sevgileriyle çocuklarımıza ışık olan öğretmenlere minnettar olduklarını vurguladı. Görevini aşkla sürdüren öğretmenlerin yanı sıra, ömrünü eğitime adamış emekli öğretmenlerin de başımızın tacı olduğunu ifade etti.

Mesajında ayrıca, "Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, tüm eğitim neferlerimizi saygıyla anıyor; ilçemizdeki ve ülkemizdeki tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.

