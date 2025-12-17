Tavşanlı'da 'Köklerden Geleceğe' Türk Kültürü Sergisi Açıldı

Köklerden Geleceğe: Türk Kültürü Sergisi Tavşanlı'da Açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eğitim veren Nazmi Sarı İlkokulu ve Bağlık Ortaokulu ortaklaşa hazırladığı "Köklerden Geleceğe: Türk Kültürü Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Etkinlik, Türk kültürünün zengin mirasını ve tarihsel birikimini gözler önüne serdi.

Açılış ve katılımcılar

Törene Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İlçe Millî Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergideki eserler

Sergide el emeği dokumalar, geleneksel kıyafetler ve günlük yaşamda kullanılan tarihi eşyalar ziyaretçilerle buluştu. Sanat ürünleri ve titizlikle hazırlanan tarihi el işlemeleri, izleyenlere zamanda yolculuk hissi yaşattı ve geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası yakından inceleme olanağı sundu.

Yetkililerin değerlendirmesi

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir sergideki eserleri tek tek inceleyerek emeği geçenleri tebrik etti. Özdemir, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin büyük bir özveriyle hazırladığı bu tür çalışmalar, kültürel değerlerimizin canlı tutulması ve gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılması açısından hayati önem taşıyor" dedi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı ise okul yönetimini ve öğrencileri kutlayarak, "Kültürel farkındalık oluşturan bu tür etkinliklerin eğitim camiamızda artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Proje koordinatörü

Serginin fikir sahibi ve proje koordinatörü Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehmet Tekel projenin amacını şöyle anlattı: "Bağlık Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehmet Tekel. Kültürel değerlerimizi yaşatmak, bir toplumu ayakta tutan gelenek göreneklerimizi insanlarımıza yeniden gösterebilmek, bu değerlere sahip olabilmek ve onları korumamız gerektiğini anlatabilmek için böyle bir sergi düzenledik. Altı A sınıfı öğrencilerimizle Türklerin konar göçer yaşamını anlatan bir etkinlik yaptık ve bu çalışmayı sergiye koyduk. Ayrıca mahalle sakinlerinden eskiden kullandıkları eşya ve kıyafetleri getirmelerini istedik. Onlardan da Allah razı olsun, hepsi bize yardımcı oldu. Böyle güzel bir kültür sergisi hazırladık. Sergimiz üç gün boyunca açıktır ve tüm halkımız davetlidir."

Sergi üç gün boyunca açıktır. Tüm halk davetlidir.

